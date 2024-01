Stand: 08.01.2024 17:20 Uhr Gewinnen Sie den Bestseller von Conny from the Block!

Am 12. Januar ist die "Amtsfluencerin" Conny from the Block zu Gast in der NDR Talk Show. Wir verlosen zwei Exemplare ihres Bestsellers "Da bin ick nicht zuständig, Mausi. Nix Neues vom Amt"!

Ärger mit Behörden und der Satz "Dafür bin ich nicht zuständig" - davon haben die meisten Menschen schon einmal gehört. Sie macht die Behördenwelt zum Comedy-Format: Conny from the Block. Conny ist eine Kunstfigur und Social Media-Phänomen, die auf humorvolle und liebevolle Art verschiedene Behörden-Typen persifliert. Bei Instagram und TikTok gibt sie die Tief-einatmen-Petra, Gegen-alles-Gisela, Kussi-Doris, Küken-Dilara und Du-bist-der-Change-Ronja. Die sogenannte "Amtsfluencerin" Conny war selbst jahrelang in einer Berliner Behörde tätig, hat den Dienst dort zwar mittlerweile quittiert, sorgt aber mit ihren Beiträgen für eine neue Bewerbungsflut in den Amtsstuben. Bei den Lesungen zu ihrem Buch "Da bin ick nicht zuständig, Mausi" treffen Bürger auf Beamte. Und es werden sogar BHs auf die Bühne geschleudert.

