Stand: 14.10.2022 13:00 Uhr Gewinnen Sie das neue Kochbuch von Haya Molcho!

Am 14. Oktober sind Haya und Nuriel Molcho zu Gast in der NDR Talk Show. Die Geschichten der vielfältigen Rezepte in dem Kochbuch "Coming Home. Meine Familienrezepte" werden mit Collagen, Zeichnungen und Anekdoten ergänzt. Wir verlosen zwei Exemplare.

Gibt es etwas Schöneres, als nach Hause zu kommen und mit einem duftenden köstlichen Gericht empfangen zu werden? Für die Köchin und Autorin Haya Molcho und ihre Familie jedenfalls nicht. Deshalb heißt ihr neues Kochbuch "Coming Home". Geboren in Tel Aviv, lernt Haya auf ihren Reisen die Küchen der Welt kennen. Im März 2009 verwirklicht sie ihren Traum und eröffnet ihr erstes Restaurant in Wien. Ihre drei Söhne steigen gleich ins Familiengeschäft mit ein. Mittlerweile gibt es ihre Restaurants in Berlin, Hamburg, München, Zürich, Köln, Amsterdam, Mallorca und Paris. Der älteste Sohn Nuriel ist für Marketing und PR zuständig und nebenbei auch noch Hutmacher. Was bei Molchos zu Hause auf den Tisch kommt, wer das Zepter in der Küche in der Hand hält und wonach Heimat schmeckt, das erzählen Haya und Nuriel Molcho in der NDR Talk Show.

Und so können Sie gewinnen:

Das nachfolgende E-Mail-Formular ausfüllen und abschicken.

Die Teilnahme an der Verlosung ist bis Dienstag, 18. Oktober, 23.59 Uhr möglich.

Die Gewinner*innen werden unter allen Einsendenden ermittelt.

Mitarbeiter*innen des NDR und deren Angehörige sind nicht gewinnberechtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Ihre Daten Name, Vorname: * E-Mail: Straße: * PLZ, Ort: * Datenschutz Ich willige ein, dass der NDR die von mir übermittelten personenbezogenen Daten speichert. Sie werden nicht an Dritte weitergegeben, außer es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, nicht veröffentlicht und nur im Rahmen dieser Programmaktion gespeichert. Der NDR behandelt Ihre Daten vertraulich und nutzt diese nicht für Werbezwecke. * Unsere Datenschutzerklärung, Ihre Rechte und weitere Informationen zum Datenschutz finden Sie unter NDR.de/datenschutz *- Pflichtfelder. Diese Felder müssen ausgefüllt werden. Abschicken!

Dieses Thema im Programm: NDR Talk Show | 14.10.2022 | 22:00 Uhr