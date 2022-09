Stand: 19.09.2022 13:30 Uhr Gewinnen Sie das neue Buch von Annunziata Hoensbroech!

Am 23. September ist die Autorin Annunziata Hoensbroech zu Gast in der NDR Talk Show. Wir verlosen drei Exemplare ihres neuen Buches "Schicksalstage. Der Weg zurück ist kein Spaziergang".

Eines Nachts überfährt ein Taxi in Barcelona den deutschen Studenten Caspar. Der nächtliche Anruf reißt seine Mutter Annunziata Hoensbroech in Köln aus ihrem bisherigen Leben und führt sie an das Bett ihres lebensgefährlich verletzen Sohnes. Trotz vernichtender ärztlicher Prognosen beginnt sie für Caspar und seine Zukunft zu kämpfen: Durch eine Odyssee an Kliniken bis hin zu seiner fast vollständigen Genesung. Dank einer vor dem Unfall ausgestellten Vorsorgevollmacht kann die Mutter von vier Kindern in der dramatischen Situation die richtigen Entscheidungen für Caspar treffen. In ihrem Buch "Schicksalstage" und in der NDR Talk Show berichtet sie darüber und erklärt, warum sie allen Menschen dringend empfiehlt, sich mit dem Thema Vorsorgevollmacht auseinander zu setzen.

Und so können Sie gewinnen:

Dieses Thema im Programm: NDR Talk Show | 23.09.2022 | 22:00 Uhr