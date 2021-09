Stand: 22.09.2021 14:00 Uhr Gewinnen Sie das neue Album von Kerstin Ott!

Am 24. September ist Kerstin Ott zu Gast in der NDR Talk Show. Wir verlosen drei Exemplare ihres neuen Albums "Nachts sind alle Katzen grau".

Fast 200 Millionen Mal wurde ihr Superhit im Netz angeklickt: "Die immer lacht" ist die Single, die Kerstin Ott vor fünf Jahren zum Megastar machte. Die in Heide lebende Musikern hatte das Lied innerhalb von fünf Minuten geschrieben, dann gelangte es rein zufällig ins Internet und veränderte das Leben der gelernten Malerin und Lackiererin komplett: Presse, Preise und Platin gehören seitdem zum Alltag der 39-Jährigen, deren Leben nicht immer einfach war. Kindheit und Jugend der gebürtigen Berlinerin waren geprägt von Aufenthalten in Pflegefamilien. Später kämpfte sie gegen eine Spielsucht und war kurzzeitig obdachlos. Mittlerweile hat sich bei Kerstin Ott beruflich wie privat alles zum Guten gewendet und ihr viertes Album "Nachts sind alle Katzen grau" steht bereits in den Startlöchern.

Dieses Thema im Programm: NDR Talk Show | 24.09.2021 | 22:00 Uhr