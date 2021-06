Stand: 23.06.2021 11:20 Uhr Gewinnen Sie das Buch von Wolfgang Bahro!

Am 25. Juni ist Wolfgang Bahro zu Gast in der NDR Talk Show. Wir verlosen drei Exemplare seines Buches "Immer wieder Gerner. Mein Leben als Bösewicht der Nation".

Wolfgang Bahro studierte zunächst Psychologie und Germanistik, bevor er ein Schauspielstudium begann, das ihm erste Engagements an Berliner Bühnen bescherte. Es folgten Film- und Fernsehauftritte und schließlich das Angebot, in einer täglich ausgestrahlten Serie eine Hauptrolle zu übernehmen: Anwalt Dr. Jo Gerner bei "Gute Zeiten, schlechte Zeiten", den Bahro seit 28 Jahren verkörpert. Dabei sah es anfangs gar nicht so aus, als wäre Bahro von der Show überzeugt. "Natürlich habe auch ich mir die ersten Folgen angeschaut. Ich fand sie ehrlich gesagt furchtbar." Er probierte es trotzdem aus - und blieb. Seitdem hat Jo Gerner so einiges durchgemacht: Er war neunmal verlobt, viermal verheiratet, fünfmal Opfer vorgetäuschter Schwangerschaften, wurde zweimal fast erschossen, saß im Rollstuhl, wurde entführt, vom Auto angefahren und beinahe in der Badewanne ertränkt. Im echten Leben ist Wolfgang Bahro auch Kabarettist, bekennender Star Trek-Sammler, bei den Freimaurern aktiv und setzt sich in dieser Funktion für soziale Projekte ein. Warum der 60-Jährige in seinem Keller 3.000 Puppen hat, das erzählt er in der NDR Talk Show.

