Gewinnen Sie "Sei der Wind, nicht das Fähnchen" von Annie Heger!

Am 19. Juli ist die Sängerin und Entertainerin Annie Heger zu Gast in der NDR Talk Show. Wir verlosen sieben Exemplare ihres neuen Buchs "Sei der Wind, nicht das Fähnchen. Und wenn nicht: Kurs bestimmen, Segel setzen!".

Annie Heger ist Künstlerin mit Leib und Seele, mischt an vielen Stellen mit: als Radiokolumnistin der NDR Kultkolumne "Hör mal'n beten to", als Buchautorin oder auf der Bühne mit gesellschaftskritischem Kabarett. Jetzt hat die 41-jährige Ostfriesin, die für den YouTube-Kanal der Evangelischen Kirche "BASIS:Kirche" als Reporterin arbeitet, die autobiografische Erzählung "Sei der Wind, nicht das Fähnchen" veröffentlicht. Darin schreibt sie über ihre persönlichen Tiefschläge: Mit 13 Jahren erhält sie die Diagnose Diabetes mellitus Typ 1 - eine chronische Krankheit, die in vielen Fällen früher oder später zur Erblindung führen kann. Zwischen ihrem 18. und 23. Lebensjahr ist Annie 17-mal stationär im Krankenhaus, entwickelt eine Essstörung und eine schwere Depression, fällt ins Koma. Von den steifen Brisen des Lebens lässt sich Annie Heger nicht vom Deich wehen. An der Nordsee, wo sie herkommt, hat sie vor allem eines gelernt: Das Wetter ist wie es ist. Ändern kann man daran nichts, aber sich warm anziehen.

Und so können Sie gewinnen:

Das nachfolgende E-Mail-Formular ausfüllen und abschicken.

Die Teilnahme an der Verlosung ist bis Dienstag, 23. Juli, 24 Uhr möglich.

Die Gewinner*innen werden unter allen Einsendenden ermittelt.

Mitarbeiter*innen des NDR und deren Angehörige sind nicht gewinnberechtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Dieses Thema im Programm: NDR Talk Show | 19.07.2024 | 22:00 Uhr