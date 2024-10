Stand: 28.10.2024 14:00 Uhr Gewinnen Sie Horst Lichters Buch "Zeit für Freundschaft?!"

Am 1. November ist der TV-Koch, Moderator und Autor Horst Lichter zusammen mit seinem langjährigen Freund Helmar Broich zu Gast in der NDR Talk Show. Wir verlosen zwei Exemplare von Lichters autobiografischem Buch "Zeit für Freundschaft?!", in dem er über die Freundschaften seines Lebens schreibt.

Diese beiden Herren haben einiges gemeinsam: einen außergewöhnlichen Lebensweg, Durchhaltevermögen und den Wunsch, jungen Menschen den Start ins (Berufs-)Leben zu erleichtern. Moderator und Entertainer Horst Lichter und den Unternehmer Helmar Broich verbindet eine tiefe Freundschaft. Der Mönchengladbacher Helmar Broich hat eine Bildungsstiftung gegründet, die die Ausbildung von Kindern und Jugendlichen fördert, die zu Hause keinen sozialen und finanziellen Background haben. Horst Lichter unterstützt die Stiftung als Kurator. Der Rheinländer, Sohn eines Bergmanns, hat es in seiner Karriere zum umjubelten TV-Koch und Moderator der Kultsendung "Bares für Rares" geschafft. In der Trödel-Show eher an alten Schätzen interessiert, hat er privat großes Interesse, sich mit jungen Menschen auszutauschen. "Nur so können sich verschiedene Generationen verstehen", so der 62-Jährige. Wie Horst Lichter mit jugendlichem Elan sein neuestes Projekt vorantreibt, auf welche Weise er und Helmar Broich auf ihre jungen Jahre zurückblicken und was die Verbindung der zwei besonders macht, erzählen die beiden in der NDR Talk Show.

Dieses Thema im Programm: NDR Talk Show | 01.11.2024 | 22:00 Uhr