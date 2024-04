Stand: 09.04.2024 17:23 Uhr Gewinnen Sie Dr. Umes Arunagirinathans "Herzensdinge"!

Am 12. April ist der Herzspezialist und Autor Dr. Umes Arunagirinathan zu Gast in der NDR Talk Show. Wir verlosen drei Exemplare seines neues Buchs "Herzensdinge. Die erstaunlichen Leistungen unseres wichtigsten Organs - und wie wir es heilen und schützen können".

Der Herzchirurg Dr. Umes Arunagirinathan wird 1978 auf Sri Lanka geboren und kommt als 13-jähriger unbegleiteter Flüchtling nach Deutschland. Hier verwirklicht er unter teils widrigen Umständen seinen Traum: Arzt zu werden. Er studiert in Lübeck Medizin, wird an der Universität Hamburg promoviert und arbeitet nach seiner Assistenzzeit am Hamburger UKE unter anderem an der Charité in Berlin und am Klinikum Links der Weser in Bremen. Der 46-Jährige schreibt mehrere Bücher über sein Leben in Deutschland, ist mittlerweile Facharzt für Herzchirurgie und arbeitet derzeit an der Universitätsklinik in Halle/Saale. In seinem Buch "Herzensdinge" und in der NDR Talk Show erklärt "Dr. Umes" was man tun kann, damit das Herz ein Leben lang im Takt bleibt.

Dieses Thema im Programm: NDR Talk Show | 12.04.2024 | 22:00 Uhr