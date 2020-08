Stand: 14.08.2020 12:48 Uhr

Gewinnen Sie das Bücher unserer Gäste!

Am 14. August sind Jürgen Drews und Ottfried Fischer zu Gast in der NDR Talk Show. Beide haben jeweils ein Buch geschrieben, die Sie im Rahmen unserer Verlosung gewinnen können.

"Heimat ist, wo dir die Todesanzeigen etwas sagen" von Ottfried Fischer

Durch seine Rollen als "Der Bulle von Tölz" und "Pfarrer Braun" in den gleichnamigen TV-Serien wurde Ottfried Fischer zum Publikumsliebling. Als Gastgeber der Sendung "Ottis Schlachthof" war er Wegbegleiter zahlreicher namhafter Kabarettisten. In seinem aktuellen Buch "Heimat ist da, wo dir die Todesanzeigen etwas sagen" blickt der Bayer pointiert auf sein Leben zurück. Mittlerweile lebt der an Parkinson erkrankte Fischer im Haus seiner Großeltern in Passau, eine Rückkehr zu seinen Wurzeln. Seit 13 Jahren stets an der Seite des 66-Jährigen ist Simone Brandlmeier. Im Juni haben die beiden nun geheiratet, durch Corona etwas anders als geplant. In der NDR Talk Show erzählen sie zum ersten Mal gemeinsam über ihre Hochzeit, ihr Leben, ihren Alltag und ihre Heimat.

"Es war alles am besten!" von Schlagersänger Jürgen Drews

"Es war alles am Besten": Das sagt ein Mann, der schon viel erlebt hat und im April 2020 seinen 75. Geburtstag feierte. Jürgen Drews kennen 98 Prozent der Deutschen, damit ist er genauso bekannt wie die Bundeskanzlerin. Sein Song "Ein Bett im Kornfeld" machte ihn neben vielen anderen Hits zu einem der erfolgreichsten deutschen Schlagersänger. Auch international konnte er einige Erfolge feiern. In den 1980er-Jahren wurde Jürgen Drews durch Auftritte auf Mallorca mit Partyhits zum "König von Mallorca". Nun veröffentlicht er seine Memoiren und ein ultimatives Jubiläumsalbum. Er hat noch lange nicht genug!

Und so können Sie gewinnen:

Das nachfolgende E-Mail-Formular ausfüllen und abschicken. Sie können wählen, ob Sie an der Verlosung eines der beiden Bücher oder an beiden Verlosungen teilnehmen möchten.

Die Teilnahme an der Verlosung ist bis Dienstag, 16. August, 23.59 Uhr möglich.

Die Gewinner werden unter allen Einsendern ermittelt.

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des NDR und deren Angehörige sind nicht gewinnberechtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Dieses Thema im Programm: NDR Talk Show | 14.08.2020 | 22:00 Uhr