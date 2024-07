Stand: 08.07.2024 18:30 Uhr Gewinnen Sie "Alles überstanden?" von Christian Drosten und Georg Mascolo

Am 12. Juli ist der Virologe Prof. Dr. Christian Drosten zu Gast in der NDR Talk Show. Gemeinsam mit dem Journalisten Georg Mascolo hat er das Buch "Alles überstanden? Ein überfälliges Gespräch zu einer Pandemie, die nicht die letzte gewesen sein wird" veröffentlicht. Wir verlosen zwei Exemplare.

Er ist sowas wie das Gesicht und die Stimme der Pandemie: Prof. Dr. Christian Drosten, Chefvirologe der Charité in Berlin und zur Corona-Hochphase Berater der Regierung Merkel und anschließend der Regierung Scholz. Seinen Podcast hören Millionen, für manche fühlt es sich an, als sei Christian Drosten ein liebgewonnenes Familienmitglied, so präsent ist er in der Zeit. In der Forschung ist er ein absoluter Vorreiter - seine Forschungsgruppe entwickelt im Januar 2020 das weltweit erste Nachweisverfahren zur Erkennung des Virus SARS-CoV-2. Nun blickt er gemeinsam mit dem Journalisten Georg Mascolo zurück und zieht Bilanz. "Alles überstanden?" heißt ihr gemeinsames Buch, in dem sie den Umgang mit der Pandemie in Deutschland aufarbeiten. Was lief gut, was lief schlecht, welche Entscheidungen wurden nicht oder zu spät getroffen? Antworten dazu gibt Christian Drosten in der NDR Talk Show.

Und so können Sie gewinnen:

Das nachfolgende E-Mail-Formular ausfüllen und abschicken.

Die Teilnahme an der Verlosung ist bis Dienstag, 16. Juli, 24 Uhr möglich.

Die Gewinner*innen werden unter allen Einsendenden ermittelt.

Mitarbeiter*innen des NDR und deren Angehörige sind nicht gewinnberechtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Ihre Daten Name, Vorname: * E-Mail: Straße: * PLZ, Ort: * Datenschutz Ich willige ein, dass der NDR die von mir übermittelten personenbezogenen Daten speichert. Sie werden nicht an Dritte weitergegeben, außer es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, nicht veröffentlicht und nur im Rahmen dieser Programmaktion gespeichert. Der NDR behandelt Ihre Daten vertraulich und nutzt diese nicht für Werbezwecke. * Unsere Datenschutzerklärung, Ihre Rechte und weitere Informationen zum Datenschutz finden Sie unter NDR.de/datenschutz *- Pflichtfelder. Diese Felder müssen ausgefüllt werden. Abschicken!

Dieses Thema im Programm: NDR Talk Show | 12.07.2024 | 22:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Coronavirus