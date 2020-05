Badesaison in Corona-Zeiten: Die DLRG im Einsatz Sendung: Mein Nachmittag | 22.05.2020 | 16:20 Uhr 7 min | Verfügbar bis 22.05.2021

Am Himmelfahrtswochenende zieht es viele ans Wasser. Die DLRG ist vorbereitet - dieses Jahr allerdings unter anderen Vorzeichen. Was ist in Zeiten von Corona anders?