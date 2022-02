Stand: 23.02.2022 09:28 Uhr Hamburgs kleine Stiftungen

In Hamburg gibt es mehr als 1.450 Stiftungen. Die Hansestadt ist damit die Stadt mit den meisten Stiftungen in Deutschland. Die Stiftungen setzen sich in der Nachbarschaft oder auch in ganz Norddeutschland ein und unterstützen kleine und große Projekte. Jede hat ihren eigenen Zweck - von der Integration bis zur Förderung des Nachwuchses im Handwerk. In einer Serie stellt das Hamburg Journal fünf Stiftungen anhand ihrer Projekte vor, spricht mit den Gründerinnen und Gründern und zeigt, wie sich Menschen in Hamburg gemeinnützig engagieren.

VIDEO: Buhck-Stiftung unterstützt Kinder und Jugendliche (3 Min)

