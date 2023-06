Sendedatum: 22.06.2023 22:50 Uhr extra 3 vom 22.06.2023

Europa hat sich in der vergangenen Woche ein neues Asylgesetz gegeben. Nun soll es an den EU-Außengrenzen Lager geben, in denen direkt und schnell Asylverfahren durchgeführt werden. Und zwar für Geflüchtete aus den Ländern, die als Fluchtstaaten anerkannt sind. Daneben soll es auch Lager geben für Menschen, die wenig Chancen auf Asyl haben, weil sie zum Beispiel aus sogenannten sicheren Ländern kommen wie Tunesien oder die Türkei. Die sollen künftig direkt aus diesen Lagern abgeschoben werden. Und das gilt übrigens auch für Familien mit Kindern. Das bedeutet: Kinder werden von der EU in Haft genommen. Das ist nach der UN-Kinderrrechtskonvention nicht erlaubt. Aber dennoch ist Innenministerin Nancy Faeser, die den Kompromiss verhandelt hat, ziemlich zufrieden.

Wir sind schon für Nothilfe. Durchaus. Es gibt ja auch sehr erwünschte Ausländer hier in Deutschland. Wenn es darum geht, Altenpfleger*innen, IT-ler*innen oder Krankenpfleger*innen anzuwerben, da fliegen Minister um die ganze Welt, um Menschen hierher zu locken. Bei der Nothilfe ist doch ein großer Unterschied, ob andere in Not sind, oder ob wir in Not sind. Nothilfe für uns selbst fällt uns am leichtesten.

