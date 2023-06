Sendedatum: 15.06.2023 22:50 Uhr extra 3 vom 15.06.2023

Männer, die Frauen als Objekte betrachten. Sterben die eigentlich nie aus? In diesem Zusammenhang muss man Silvio Berlusconi loben, der immerhin mal einen Anfang gemacht hat. Bei Rammstein ist man noch nicht so weit. Ganz Deutschland diskutiert die Vorwürfe, die da jetzt im Raum stehen. Rammstein hat reagiert. Die Frau, die die jungen Zuschauerinnen für Lindemann gecastet hat, wurde gefeuert. Was sich auch geändert hat: Auf die berühmte Penis-Kanone wird im Moment bei Konzerten verzichtet: Der Penis geht, der Arsch darf bleiben.

Themen der Sendung:



Vorwürfe gegen Rammstein: Penis geht, Arsch darf bleiben

Ampel-Streit und Heizungs-Wirrwarr

Wokeness, Queerness, Gender und Trans: Leitfaden für konservative Kulturkämpfer

Kochboxen und Fast Food: Hauptsache schnell

und vieles mehr

