Sendedatum: 12.08.2021 22:50 Uhr extra 3 vom 12.08.2021

DIE Schockmeldung vom Weltklimarat: Demnach erwärmt sich die Erde schneller als bislang erwartet. Einzelne Folgen des Klimawandels seien bereits jetzt unumkehrbar. So das Abschmelzen der Gletscher und der Anstieg der Meeresspiegel. Hitzewellen, Starkregen und die Intensität von Wirbelstürmen würden den Berechnungen zufolge zunehmen. Außerdem sind die Hinweise eindeutig, dass der Klimawandel menschengemacht ist.

Da kann doch auch die letzte Schnarchbacke mal wach werden. Gut, einer braucht wohl etwas länger. In Laschets Stammland NRW gibt es die Regel, dass Windanlagen immer 1000 Meter von bewohnten Gebieten entfernt sein müssen. Und finden Sie mal in NRW ein Gebiet, wo über 1000 Meter keiner wohnt. Das ist NRW-Umweltpolitik: In Leverkusen kann umgeben von Millionen Bewohnern mitten in der Stadt ein hochgiftiges Chemielager abbrennen. Aber ein Windrad muss einen Kilometer entfernt stehen. Willkommen in Nordrhein-Westfalen nach dem Klimawandel.

Themen der Sendung:



Klimawandel: Die Weltrettung muss warten

Bundestagswahl: Deutschland in Wechselstimmung - nur wohin?

Lukaschenko hat Belarus weiter fest im Griff

Bildung wird zum Luxus: Schulsachen immer teurer

Koloniale Raubkunst: Was in deutschen Museen alles verstaubt

Realer Irrsinn aus Köln: Absurder Streit um eine Treppe

und vieles mehr

Dieses Thema im Programm: Das Erste | extra 3 | 12.08.2021 | 22:50 Uhr