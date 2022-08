Sendedatum: 11.08.2022 22:50 Uhr extra 3 vom 11.08.2022

Eine True-Crime-Story: In Hamburg ereignet sich im Jahr 2016 ein spektakulärer Raub. Geraubt werden 47 Millionen Euro. Das Opfer des unfassbaren Raubs: Der ganz normale Hamburger Bürger. Und zwar jeder Hamburger und auch jede Hamburgerin, der oder die Steuern zahlt. Wie konnte es dazu kommen? Den Anfang nahm alles bei einer Vereinigung, die seit Jahrzehnten mitten in der Stadt ihr Unwesen treibt. Bei der Hamburger Warburg-Bank. Die hat den Steuerzahler durch sogenannte Cum-Ex-Geschäfte abgezockt. Mit dabei: eine finstere Gang, die in der Stadt das Sagen hatte. Das Syndikat potentieller Delinquenten. Abgekürzt: SPD. Und auch mittendrin: ein ehemaliger Hamburger Bürgermeister, der später Bundeskanzler wurde. Huiuiui!

Themen der Sendung:



Online-Bewertungen: Die Zeit nehme ich mir

Christian Lindner zwischen 9-Euro-Ticket, Tankrabatt und Dienstwagenprivileg

Cum-Ex-Skandal: Olaf Scholz und die Hamburger SPD

Recycling-Lüge: Unser Müll geht auf Weltreise

ÖRR in der Kritik: Der Fall Patricia Schlesinger

und vieles mehr

Dieses Thema im Programm: Das Erste | extra 3 | 11.08.2022 | 22:50 Uhr