Sendedatum: 10.03.2022 22:50 Uhr extra 3 vom 10.03.2022

Der Westen überlegt zurzeit vor allem, wie man die Sanktionen gegen Russland noch verschärfen kann. Und da ist der amerikanische Präsident Joe Biden so steil vorgeprescht als hätte er 'ne Flasche Doppelherz auf Ex getrunken. Biden will den Import von russischem Öl verbieten, um den Diktator Putin hart zu treffen. Er prüft, ob er das Öl nicht aus anderen Quellen bekommen könnte.

In Deutschland ist man mit einem Öl-Embargo zurückhaltender. Dabei könnte das Putin treffen. Er nimmt derzeit 500 Millionen Euro für Ölverkäufe ein. Pro Tag. Und mit dem Geld finanziert er den Krieg. Aber: Wenn wir darauf verzichten, dann steigen hier die Preise für Sprit noch mehr. Und das geht halt nicht. Es ist nicht davon auszugehen, dass die Solidarität mit der Ukraine in Deutschland noch lange hält, wenn es hier an unsere Lebensgrundlagen geht. Also an unsere Autos. Für den Fall eines Boykotts ist ja schon von Sonntagsfahrverboten die Rede. Für viele Deutsche das Schlimmste. Das heißt: Sonntags kann man dann nicht mehr zu den Verwandten fahren. Und Nachteile gibt es auch.

