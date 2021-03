Sendedatum: 04.03.2021 22:50 Uhr extra 3 vom 04.03.2021

Inzwischen geht es auch mit Jens Spahn steil bergab. Noch vergangenes Jahr galt er als eines der größten Talente der deutschen Politik. Es hieß, er würde mittelfristig sicher Regierungschef werden. Inzwischen denkt man: Kann sein. Wenn sich ein Land mit Leidensfähigkeit und Humor findet.

Erst hat er keine Masken bestellt, dann zu viele, dann die Corona-App groß angekündigt und was rausgebracht, was gegen die Pandemie etwa wirkt wie Candy-Crush. Dann zu wenig Impfstoff bestellt, dann den Herbst-Lockdown zu spät und zu zögerlich mitentschieden, dann den Impfstart vermasselt und jetzt für den ersten März Schnelltests angekündigt. Und das wurde mal eben wieder von der Kanzlerin kassiert, weil es zu teuer und in der Zeit nicht durchzusetzen war.

Themen des Sendung:



Corona-Lockerungen: Deutsche Strategie ist widersprüchlich

Jens Spahn: Planlos in der Corona-Pandemie

Lobbyismus in der CSU: Korruption ist erblich

Müllexporte: Von Deutschland in die Welt

Waldsterben: Zwischen Klimawandel und Borkenkäfern

Rechtsextreme bei der Bundeswehr: Privat gut ausgerüstet

und vieles mehr

extra 3 | 04.03.2021 | 22:50 Uhr