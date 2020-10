Das Moderations-Team der Sendung

Bettina Tietjen

In Wuppertal geboren. Magisterstudium in Germanistik, Romanistik und Kunstgeschichte in Münster und Paris. Als Reporterin und Autorin arbeitet sie für RIAS Berlin, Deutsche Welle, NDR und verschiedene Printmedien. Sie moderiert unter anderem das RIAS-Frühstücksfernsehen, das "Journal" der Deutschen Welle und die "Aktuelle Stunde" im WDR. Seit 1993 ist sie Moderatorin und Gastgeberin auf dem Roten Sofa der Sendung "DAS!". Einmal im Monat empfängt sie am Freitagabend zusammen mit Talkpartner Jörg Pilawa in der NDR Talk ShowGäste im Messe-Studio in Hannover. Seit 2008 talkt sie auch im Radio, jeden Sonntagmorgen bei "Tietjen talkt" auf NDR2. Bettina Tietjen ist verheiratet, lebt in Hamburg und hat zwei Kinder.

Inka Schneider

Von Berlin und Köln über Washington nach Hamburg: Studium in Berlin und Reporterin beim Radioprogramm RIAS 2, Volontariat beim WDR, Reporterin und Moderatorin beim Regionalprogramm "Kölner Fenster", Redakteurin beim ARD-Morgenmagazin, Gründerin und Vorsitzende des Internationalen Journalisten-Netzwerks "journalist network", ARD-Korrespondentin in Washington und bis Dezember 2003 Redakteurin der WDR Auslandsredaktion. Seit Januar 2004 moderiert sie das Regionalmagazin DAS!. Von 2005 bis Ende 2016 moderierte sie das Medienmagazins Zapp.

Hinnerk Baumgarten

Ist ein echtes Nordlicht. Er wurde 1968 in Hannover geboren und verbrachte seine Kindheit in der Nähe von Burgdorf. Er ist passionierter Motorradfahrer, Golfer und hat eine Tochter. Seine journalistische Laufbahn begann im Hörfunk, zuletzt war er 7 Jahre lang Moderator einer erfolgreichen Morningshow in Norddeutschland. Seit 2004 moderiert Hinnerk Baumgarten im NDR Fernsehen, hier moderierte er "Lust auf Norden", außerdem wechselte er von der Leine an die Elbe, nach "Hallo Niedersachsen" gehört er seit Juli 2006 zum festen Team der DAS!-Moderation.