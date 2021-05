Bingo! - Eine Erfolgsgeschichte

Als Bingo! 1997 an den Start ging, konnte niemand ahnen, wie erfolgreich die Umweltlotterie sein würde. Die Bilanz: Seit 1997 hat Bingo! mehr als 226 Millionen Euro für rund 22.361 Umwelt- und Entwicklungsprojekte eingespielt. Bingo! wurde anfangs nur in Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern gespielt. Seit 2002 können auch die Hamburger jeden Sonntagnachmittag mitfiebern. Am 11. Februar 2007 fiel der Startschuss für Bingo! in Sachsen-Anhalt. Bremen ist seit November 2009 dabei und für Bingo! gab es ein neues Studio und das Glückrad in der Finalrunde. Mittlerweile erstreckt sich die Fangemeinde sogar bis ins benachbarte Ausland. Dabei sein kann jeder, als Zuschauer oder Studiogast. Die Bingo! Losnummer entscheidet jede Woche neu darüber, wer im Studio als Kandidat mitmachen kann.