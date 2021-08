Die Spielregeln

Seit 1997 setzt sich Bingo! - Die Umweltlotterie für die Belange der Natur ein. Und genauso lange haben Sie die Chance, sich mit jedem Los an diesem Engagement zu beteiligen. Zusätzlich werden jede Woche bei Bingo! Geld- und Sachgewinne verlost. In all diesen Jahren hat sich die Umweltlotterie als Spiel und als Show etabliert.

Das Telefonspiel

Unter der Telefonnummer 01802-246462* kann jeder Spieler mit einem Bingo auf seinem gültigen Los im Studio anrufen, um am Telefonspiel teilzunehmen. Bei den insgesamt drei Spielrunden werden 12 Telefonkandidaten ins Fernsehstudio zu Michael Thürnau live durchgestellt.

In jeder der drei Telefonrunden suchen sich vier Telefonkandidaten auf der Telefonspiel-Matrix ein Feld aus. Hinter jedem dieser Felder befindet sich ein attraktiver Sachpreis oder der sogenannte Superpreis. Beim Superpreis handelt es sich um einen höherwertigen Sachpreis wie zum Beispiel ein Auto. Sollte in Runde 1 der Superpreis nicht erzielt werden, wandert dieser automatisch in Telefonrunde 2 beziehungsweise in Telefonrunde 3.

Das neue Finalspiel: "Das süße Glück"

Um an dem neuen Finalspiel "Das süße Glück" teilnehmen zu können, müssen zwei Studiokandidaten erst eine Schätzfrage beantworten und dann im "Unglaublichen Bingoquiz" gegeneinander antreten.

Der Gewinner wird im neuen Finalspiel: "Das süße Glück" um richtig viel Geld spielen. Und so kann man sich bewerben:

Von Sonntag, 18:00 Uhr bis zum darauffolgenden Samstag, 14:00 Uhr, lässt man sich unter der Hotline-Nummer 0137 595 1000** registrieren. Dazu benötigt man ein gültiges Bingo-Los für den nächsten Sonntag. Per Zufallsgenerator werden dann zwei Teilnehmer für die übernächste Sendung gezogen. Die beiden Kandidaten werden nach Hannover eingeladen und spielen in der Sendung um mindestens 2.000 Euro im Finalspiel!

Und so funktioniert es:

Spiel 1: In der Sendung bekommen beide Studiokandidaten erst eine Schätzfrage gestellt. Wer näher an der zu ratenden Zahl ist, bekommt einen Punkt.

Spiel 2: "Das unglaubliche Bingoquiz". Nun spielen beide Studiokandidaten ein schnelles Quiz und müssen Fragen aus Natur, Umwelt und Tierwelt beantworten. Da niemand leer ausgehen soll, erhält der Verlierer des Umwelt-Quiz' einen Trostpreis.

Spiel 3: "Das süße Glück". Jetzt spielt der Studiokandidat allein auf einer Matrix. Dort leuchten Felder nacheinander in beliebiger Reihenfolge auf - der Studiokandidat buzzert und erhält den Geldgewinn, der unter diesem Feld verdeckt war oder der Gewinn wird gesetzt und der Studiokandidat hat die Möglichkeit der zweiten Chance.

Der Studiokandidat hat maximal 15 Sekunden Zeit, den Buzzer zu drücken. Auf der Spielewand sind Geldgewinne im Wert von mindestens 2.000 Euro bis 9.000 Euro dreifach sowie ein Höchstgewinn in Höhe von 10.000 Euro und mehr einfach auf den Feldern verdeckt enthalten. Wird der Höchstgewinn nicht gewonnen, erhöht er sich jede Woche bis er fällt!

Erreicht oder überschreitet die maximale Gewinnsumme 100.000,00 Euro, werden in der folgenden Veranstaltung, die auf der Finalspielmatrix versteckten Geldgewinne - welche zwischen 2.000,00 Euro bis 9.000,00 Euro liegen und sich jeweils dreimal auf der Gewinnmatrix befinden - verzehnfacht. Die maximale Gewinnsumme ist weiterhin nur einmal auf der Gewinnmatrix hinterlegt und wird nicht verzehnfacht.

* Telefonkosten: 0,06 Euro/Anruf aus dem dt. Festnetz, Mobilfunkpreise max. 0,42 Euro/Minute Preise aus dem Ausland abweichend

** Telefonkosten 14 cent/min. aus dem Festnetz der dt. Telekom / Mobilfunkpreise abweichend / Preise aus dem Ausland abweichend