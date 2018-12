Zu Gast in Norwegens Arktis

Zu Gast in Norwegens Arktis

Jenseits des Polarkreises, im hohen Norden Norwegens, sieht sich die kleine Küstenstadt Tromsoe mit einem Boom konfrontiert, den manche schon mit dem einstigen Goldrausch am Klondike in Alaska vergleichen. Nur sind die "Nuggets", die die Ankömmlinge aus aller Welt mit etwas Glück zu entdecken hoffen, hier in keinem Flussbett zu finden, sondern am nächtlichen Himmel: Romantische, märchenhaft leuchtende Polarlichter.

Das launische Polarlicht

Während die internationalen Reisenden hier nunmehr ein unvergessliches Erlebnis erwarten, mühen sich unterschiedliche örtliche Gastgeber jeweils auf ihre Weise, sie nicht zu enttäuschen. Und natürlich auf lange sich, vom launischen Polarlicht als Touristengarant zu leben. Der Film begleitet sowohl örtliche Tourguides als auch deren Besucher auf ihrer gemeinsamen, spannenden Jagd nach den Highlights am Nachthimmel, beim Whalewatching im Fjord und auf Rentier- und Hundeschlittentouren.

Weitere Informationen 11:10 Mein Nachmittag Auf'n Schnack mit NDR Reporter Klaus Scherer Mein Nachmittag Die Polarlichter in Tromsø in Norwegen ziehen Touristen aus aller Welt an. NDR Reporter Klaus Scherer berichtet von dem atemberaubenden Naturschauspiel. Video (11:10 min)

Einfühlsame Beobachtungen

Dazwischen beobachtet die Autorin einfühlsam, wie sich die ausgewählten Gastgeber, zumeist Ein-Mann- oder Ein-Frau-Unternehmen, zu kleinen und großen Entscheidungen durchringen müssen, um zu bestehen.

Wichtige Entscheidungen

Sei es, dass Trine als Tourguide die Entscheidung ihres Vaters hinnehmen muss, in die verdiente Rente zu gehen. Oder dass "Guide Gunnar", einer der Dienstältesten im Polarlicht-Gewerbe, die Suche nach einem Investor aufgibt, als er herausfindet, dass er doch lieber weiter im kleinen Rahmen und naturnah arbeiten will. Ida wiederum lässt sich vorab erklären, dass männliche Gäste aus Saudi-Arabien keiner Frau die Hand geben - nur um dann zu erleben, wie sie ihr nach Ankunft die Grußhand entgegenstrecken, weil auch sie sich nun mal auf den Besuch in fremder Kultur vorbereitet haben.

Das Gold des Himmels



















Whisky aus Norwegen

Schließlich wird der Zuschauer noch Zeuge, wie der örtliche Arzt und anfängliche Kleinunternehmer der Branche den riskanten Versuch wagt, in Tromsoe Whisky zu brauen. Da er schon immer ein unverbesserlicher "Macher" war, glückt ihm auch das.

Märchenhafte arktische Bilder

Mit viel Gespür für märchenhafte arktische Bilder, Sympathie und Respekt für Tromsoes Gastgeber und Besucher und mit viel feinem Humor nimmt der Film so auch die Zuschauer mit auf ein recht weihnachtliches Abenteuer, in dem sich am Ende die meisten Wünsche erfüllen.

Gefördert mit Mitteln der Filmfond Nord, Tromsø Kommune und dem The North Norwegian Film Center