Drogen, Kriminalität, Verwahrlosung: Wie retten wir unsere Bahnhöfe? Stand: 12.09.2023 19:00 Uhr Viele Bahn-Reisende, Anwohner und Touristen empfinden die Situation an den Bahnhöfen in norddeutschen Großstädten als unerträglich. Gibt es Lösungen? Darum geht es am Mittwoch ab 17.10 Uhr im NDR Info Livestream mit dem Titel "Drogen, Kriminalität, Verwahrlosung - Wie retten wir unsere Bahnhöfe?".

Ob in Hamburg, Bremen oder Hannover: Immer öfter fühlen sich Reisende auf den Hauptbahnhöfen im Norden nicht mehr wohl, etwa wenn sie sich auf den Bahnsteigen aufhalten, an Kiosken noch schnell ein Sandwich für die Fahrt kaufen möchten oder über die Bahnhofsvorplätze gehen. Sie beklagen Verwahrlosung, offenen Drogenkonsum und Kriminalität. Manche Reisende fürchten, von drogen- und alkoholkranken Menschen angepöbelt oder angegriffen zu werden.

Sagen Sie uns Ihre Meinung - schicken Sie uns Ihre Fragen! Schreiben Sie uns über unser Mail-Formular

Kommentieren Sie im NDR Ratgeber-Kanal bei Youtube

Kurz nach dem Livestream ist das Video auch auf der Sammelseite von "NDR Info live" abrufbar.

Viel zu tun für die Bundespolizei

Zahlen zeigen: Zum Beispiel bei den Gewaltdelikten liegt der Hauptbahnhof Hamburg im Jahr 2022 an der Spitze, Hannover folgt auf dem 2. Platz. Hamburg ist allerdings auch Deutschlands größter Bahnhof mit 550.000 Fahrgästen pro Tag. Auch bei Eigentumsdelikten ist Hamburg auf Platz eins, Hannover belegt bei Waffendelikten den dritten Platz unter den Bahnhöfen in Deutschland.

Die Behörden im Norden wollen gegensteuern. In Hamburg hat sich eine "Allianz sicherer Hauptbahnhof“ gebildet aus Innenbehörde, Polizei und Bahn-Sicherheit. Vier-Personen-Streifen sind unterwegs, mehr Kamera-Überwachung ist geplant, ab 1. Oktober 2023 gilt ein Waffenverbot am Hamburger Hauptbahnhof. Ein solches Waffenverbot gab es gerade auch für einen Monat am Hauptbahnhof Hannover. Und in Bremen ist von 1. Oktober an der Konsum von Alkohol und Drogen an Haltestellen rund um den Hauptbahnhof verboten. Behörden wollen damit unter anderem das subjektive Sicherheitsgefühl von Reisenden verbessern.

Weitere Informationen Kriminalität: So sicher fühlen sich die Menschen in Bus und Bahn Viele Menschen im Norden fühlen sich laut #NDRfragt-Community sicher im Bahnhof und auf Reisen. Doch die Messerattacke von Brokstedt ist weiter präsent. mehr

Was bringen diese Maßnahmen? Reichen sie aus? Was sind die Ursachen dafür, dass es an Bahnhöfen scheinbar immer mehr suchtkranke oder gestrandete Menschen gibt? Und vor allem: Welche Lösungen gibt es? Das ist Thema des NDR Info Video-Livestreams am Mittwoch, 13. September ab 17.10 Uhr.

NDR Info Moderator Michael Storfner begrüßt als Gäste:

Manuel Ostermann

stellvertretender Bundesvorsitzender der Bundespolizeigewerkschaft

Cornelia Barth

Drogenhilfe-Einrichtung Comeback, Bremen

Den Video-Livestream finden Sie kurz vor Beginn der Sendung auf dieser Seite.

Weitere Informationen NDR Info live Immer mittwochs haben Sie die Gelegenheit, sich mit Ihrer Meinung und Ihren Fragen zu einem aktuellen Thema zu Wort zu melden. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR Info | 13.09.2023 | 17:10 Uhr