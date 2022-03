Stand: 14.03.2022 14:30 Uhr Mehr Nachrichten vom 14.03.2022

Streiks an deutschen Flughäfen

Am Montag war an mehreren Flughäfen in Deutschland ein Streik.

Bei einem Streik arbeiten Menschen nicht.

Diese Menschen sind zum Beispiel mit ihrer Arbeit nicht zufrieden.

Sie wollen zum Beispiel mehr Geld verdienen.

Dieser Streik war von Mitarbeitern der Sicherheits·kontrolle.

Zum Beispiel auch am Flughafen in Hannover-Langenhagen.

Dort sind deshalb am Montag 15 von 27 Flügen ausgefallen.

Am Flughafen in Bremen sind 4 von 13 Flügen ausgefallen.

Am Dienstag wollen Mitarbeiter dann auch am Flughafen in Hamburg streiken.

Ein Sprecher vom Flughafen in Hamburg hat gesagt:

Wir wissen noch nicht genau:

Welche Flüge fallen aus?

Will ein Mensch am Dienstag von Hamburg aus in eine andere Stadt fliegen?

Dann soll dieser Mensch vor dem Flug prüfen:

Fällt mein Flug aus?

Schleswig-Holstein: Neuer Bürger·meister in Ratzeburg

In Ratzeburg haben die Menschen am Sonntag einen neuen Bürger·meister gewählt.

Ein Bürger·meister ist der Chef von einer Stadt.

Dieser neue Bürger·meister ist Eckhard Graf.

Eckhard Graf ist von der SPD.

SPD ist die Abkürzung für Sozial·demokratische Partei Deutschlands.

Die Wahl am Sonntag war eine Stich·wahl.

Bei der ersten Wahl am 20. Februar hatte nämlich kein Kandidat klar gewonnen.

Bei dieser Stich·wahl konnten die Menschen nur noch zwischen 2 Kandidaten wählen:

• Eckhard Graf.

• Und Volker Barczynski.

Volker Barczynski ist in keiner Partei.

Eckhard Graf hat die Wahl mit fast 63 Prozent von den Stimmen gewonnen.

Das heißt:

Von 100 Menschen haben 63 Menschen Eckhard Graf gewählt.

Und Volker Barczynski hat 37 Prozent von den Stimmen bekommen.

