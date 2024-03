Stand: 11.03.2024 14:30 Uhr Mehr Nachrichten vom 11.03.2024

Hamburg: Neue Brücke

Hamburg bekommt wahrscheinlich eine neue Köhlbrand·brücke.

Die Köhlbrand·brücke ist im Hafen.

Sie ist eine besondere Brücke.

Sie ist nämlich ein Wahr·zeichen von der Stadt.

Das heißt:

Viele Menschen kennen diese Brücke.

Und die Menschen wissen:

Diese Brücke ist in Hamburg.

Die alte Köhlbrand·brücke ist nämlich kaputt.

Deshalb braucht die Stadt eine neue Brücke.

Die Stadt hat gesagt:

Wir wollten erst einen Tunnel bauen.

Aber ein Tunnel ist zu teuer.

Jetzt wollen wir eine neue Brücke bauen.

Die neue Brücke soll auch höher sein.

Dann können auch sehr große Schiffe unter der Brücke durch·fahren.

Die Stadt will den Bau von der neuen Brücke Ende März beschließen.



Schleswig-Holstein: Streik von Ärzten

In Schleswig-Holstein ist heute ein Streik.

Bei einem Streik arbeiten Menschen nicht.

Diese Menschen sind zum Beispiel mit ihrer Arbeit nicht zufrieden.

Die Menschen wollen zum Beispiel mehr Geld.

Dieser Streik ist von Ärzten.

Und er ist in Kiel.

Kiel ist die Haupt·stadt von Schleswig-Holstein.

Und in Lübeck.

Lübeck ist eine Stadt nord·östlich von Hamburg.

Die Ärzte arbeiten in besonderen Kranken·häusern.

Diese Kranken·häuser sind Uni-Kliniken.

Uni ist die Abkürzung für Universität.

An einer Uni-Klinik bilden Ärzte Studenten aus.

Der Streik ist an auch an anderen Uni-Kliniken in Deutschland.

Die Ärzte haben zum Beispiel gesagt:

Wir verdienen nicht so viel Geld wie Ärzte in anderen Kranken·häusern.

Deshalb sind wir nicht zufrieden.

Und deshalb streiken wir.

Der Streik soll einen Tag dauern.

In dringenden Fällen werden Patienten aber behandelt.

