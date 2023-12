Märchen in Leichter Sprache

Es gibt viele bekannte Märchen.

Ein Märchen ist eine sehr alte Geschichte.

Es war einmal: So fangen Märchen immer an.

Zum Beispiel:

• Hänsel und Gretel.

• Oder Schnee·wittchen.

Aber viele Menschen kennen diese Märchen nicht.

Einige von diesen Märchen sind nämlich schwierig.

Und deshalb können viele Menschen diese Märchen nicht verstehen.

Auf dieser Seite finden Sie Märchen in Leichter Sprache.

Diese Märchen sind einfach geschrieben.

Sie können die Märchen:

• Lesen.

• Anhören.

• Und in Gebärden·sprache sehen.

Märchen·filme finden Sie hier.

Diese Märchen sind aber nicht in Leichter Sprache.

Die Forschungs·stelle Leichte Sprache hat die Märchen wissenschaftlich geprüft.

Die Forschungs·stelle Leichte Sprache hat zum Beispiel geprüft:

• Sind die Sätze kurz?

• Sind die Wörter leicht verständlich?

• Und hält sich der NDR an die Regeln?

Die Forschungs·stelle ist an der Universität in Hildesheim.