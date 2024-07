Olympische und Paralympische Sommerspiele mit Live-AD vom NDR Stand: 18.07.2024 12:00 Uhr Mehrere Tausend Sportlerinnen und Sportler kämpfen ab Ende Juli bei den Olympischen und Paralympischen Spielen in Paris um Gold, Silber und Bronze. Das Erste und das ZDF berichten bis zu 17 Stunden am Tag live von den Wettkämpfen. Zuständig für die Audiodeskription auf beiden Sendern ist die Redaktion Barrierefreie Angebote des Norddeutschen Rundfunks.

Acht Beschreiber sind bei Olympia täglich im Einsatz, um das Geschehen in Paris für blinde und sehbehinderte Menschen erlebbar zu machen. Zu hören ist die Audiodeskription auf einer separaten Tonspur im Fernsehen oder im Livestream auf sportschau.de.

Vier Zweierteams pro Sendetag

Um die bis zu 17-stündigen Livesendungen zu audiodeskribieren, bekommt das NDR Team wieder personelle Unterstützung aus anderen Landesrundfunkanstalten. "Wir freuen uns sehr über die Verstärkung", sagt Martin Ovelgönne, der in der Redaktion die Planung und Umsetzung der Live-Audiodeskription betreut. "Dadurch haben wir insgesamt 15 Kollegen, die in vier Zweierteams pro Tag die Olympia-Übertragungen live beschreiben werden. Und zwar an jedem der 18 Sendetage - denn wir erstellen die AD nicht nur für die ARD-, sondern auch für die ZDF-Sendungen."

Gute Vorbereitung und viel Erfahrung

"Olympia und Paralympics sind aufgrund der langen Live-Strecken und der oft rasanten Wechsel zwischen den unterschiedlichsten Sportarten eine besondere Herausforderung für die Beschreiber", sagt Uschi Heerdegen-Wessel, Leiterin der Redaktion Barrierefreie Angebote. "Eben noch in der Fechthalle, dann plötzlich beim Rudern oder auf dem Parcours beim Springreiten. Da kommt es auf gute Vorbereitung und Erfahrung an." Und Erfahrung haben die NDR Beschreiber reichlich, denn das Team hat bereits die Audiodeskription für die Sommerspiele in Tokio 2021 sowie für die Winterspiele in Peking 2022 erfolgreich umgesetzt. "Dafür gab es viel Lob von den Betroffenen", so Heerdegen-Wessel.

"Absolute Königsdisziplin" für Live-Beschreiber

Broder-Jürgen Trede gehört seit vielen Jahren zum Audiodeskriptionsteam des NDR. "Die Olympischen Spiele sind für uns Live-Beschreiber die absolute Königsdisziplin", sagt Trede. "So bunt und vielfältig wie die Spiele werden auch unsere Live-Audiodeskriptionen sein: inhaltlich ein Mix aus präzisen und möglichst simultanen, bildgebenden Beschreibungen, aus detaillierten Erklärungen, fachlicher Einordnung und sportjournalistischer Expertise und hier und da mit einer Prise Humor und Unterhaltung. Wir müssen dabei natürlich die 'Klassiker' wie Leichtathletik, Schwimmen und Geräteturnen im Repertoire haben, aber auch auf Neues vorbereitet sein, etwa auf Klettern, Skateboarding oder Breaking - der ausdrucksstarke Wettstreit aus Tanz und Akrobatik, der in Paris seine olympische Premiere feiert."

Sehbehinderte sollen genauso mitfiebern wie Sehende

Bei der Live-Audiodeskription beschreiben jeweils zwei Reporter das, was auf dem Bildschirm zu sehen ist. Einerseits müssen sie die Bilder so in Worte fassen, dass Blinde eine Vorstellung vom Geschehen bekommen, ohne dabei die Dynamik und Dramatik der Sportereignisse zu vernachlässigen. Auf der anderen Seite sollen die Beschreiber auch Hintergrundwissen unterhaltsam vermitteln und Dinge einordnen, sodass Sehbehinderte bei den Wettkämpfen genauso mitfiebern können wie Sehende.