NDR Naturdoku mit Hörfilmpreis ausgezeichnet Stand: 26.03.2025 14:00 Uhr Der Deutsche Hörfilmpreis in der Kategorie Dokumentation geht zum zweiten Mal in Folge an den NDR. Für die Audiodeskription der Naturdokumentation "Unsere Wälder - Netzwerk der Tiere" verlieh der Deutsche Blinden- und Sehbehindertenverband (DBSV) dem Team aus der Redaktion Barrierefreie Angebote den begehrten Preis für herausragende Hörfilmqualität.

Die Trophäe, die in Anlehnung an den Begriff Audiodeskription (AD) auch ADele genannt wird, überreichte Schauspieler und Laudator Walter Sittler dem Hörfilmteam des NDR bei einer feierlichen Gala in Berlin. Moderatorin Nadine Heidenreich führte durch die 23. Verleihung des Deutschen Hörfilmpreises, der jährlich vom DBSV für die besten Audiodeskriptionen vergeben wird. Insgesamt 22 Produktionen waren in sechs Kategorien nominiert. Im vergangenen Jahr war das NDR Team für "Unsere Meere - Unbekannte Ostsee" sowie mit dem Publikumspreis für den Spielfilm "Sörensen fängt Feuer" ausgezeichnet worden.

"Eine ganz besondere ADele"

"Ich freue mich riesig mit meinem Team über die ADele", sagte Uschi Heerdegen-Wessel, Leiterin der Redaktion Barrierefreie Angebote. "Als wir 2010 entschieden haben, im NDR Hörfilme zu produzieren, hätte ich mir nicht träumen lassen, dass unsere Produktionen einmal so erfolgreich sind. Mit sage und schreibe elf Hörfilmpreisen wurden Spielfilme, Kindersendungen und Dokumentationen des NDR in den vergangenen Jahren ausgezeichnet. Möglich gemacht haben das Rudi Beckmann, Olaf Koop und in diesem Jahr Stefanie Schruhl, Doris Würfel und Martin Ovelgönne. Euch allen ein herzliches Dankeschön für eure mehr als engagierte hervorragende Arbeit. Für mich persönlich ist diese ADele eine ganz besondere, denn sie ist der krönende Abschluss meiner Tätigkeit im Bereich Audiodeskription. Am 1. April übernimmt Martin Ovelgönne die alleinige Verantwortung für die Hörfilmproduktion im NDR. Dafür wünsche ich ihm von ganzem Herzen alles Gute und weiterhin ganz viel Erfolg."

Ein einzigartiger Waldspaziergang

In der NDR Hochglanzdokumentation "Unsere Wälder - Netzwerk der Tiere" schildert der preisgekrönte Naturfilmer Jan Haft das erstaunliche Zusammenspiel von Pflanzen, Pilzen und Tieren in den heimischen Wäldern. Denn diese sind keineswegs nur das Reich der Bäume - sie sind ein einzigartiges Netzwerk der kleinen und großen Arten. Der mit dem Hörfilmpreis ausgezeichneten Audiodeskription gelingt es, die Poesie und Faszination dieser Bilder einzufangen und sie in Worten abzubilden. Die fundierten und sachkundigen Informationen des Filmemachers erweitert und bestärkt die Hörfilmautorin mit präzisen Bildbeschreibungen. Sie nimmt das blinde und sehbehinderte Publikum mit hinein in den Buchenwald, ganz nah zu winzigen, "leuchtenden Spezialisten" – Larven, die als blaue Lichter über Pilze sausen und wohl noch nie zuvor gefilmt wurden. Auch den blasenreichen Kampf einer Schnecke gegen den Giftbiss eines Käfers können, neben einem Eichhörnchen auf einem Ast, dank der detailreichen Beschreibung alle Zuschauerinnen und Zuschauer hautnah miterleben.

NDR Hörfilmteam: Doris Würfel (Filmbeschreibung), Stefanie Schruhl (Redaktionelle Mitarbeit), Beate Rysopp (Sprecherin), Regina Hinz (Ton), Martin Ovelgönne, Uschi Heerdegen-Wessel (Redaktion).

Was ist ein Hörfilm?

Die Audiodeskription, auch Hörfilm genannt, beschreibt für blinde und sehbehinderte Menschen auf einer zusätzlichen Tonspur die visuellen Elemente eines Films. In den Dialogpausen schildert ein Sprecher Handlung und Orte des Geschehens sowie Gestik und Mimik der Personen. Die Audiodeskription bietet Blinden und Sehbehinderten ein besseres Verständnis der gezeigten Handlung und eröffnet ihnen damit einen barrierefreien Zugang zum Fernsehprogramm.