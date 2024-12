NDR Naturdoku für Hörfilmpreis nominiert Stand: 18.12.2024 10:00 Uhr Das Hörfilmteam des NDR geht in diesem Jahr mit der Audiodeskription von "Unsere Wälder – Netzwerk der Tiere" in das Rennen um den Deutschen Hörfilmpreis.

Die Jury des Deutschen Hörfilmpreises nominierte die AD-Fassung der Naturdokumentation aufgrund ihrer herausragenden Qualität und hochwertigen Bildbeschreibungen in der Kategorie Dokumentation. Die Preise für die besten Audiodeskriptionen des Jahres werden am 25. März 2025 in Berlin im Rahmen einer feierlichen Gala vom Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverband (DBSV) vergeben. Insgesamt 22 Produktionen hoffen in sechs Kategorien auf Preise.

Ein einzigartiger Waldspaziergang

In der NDR Hochglanzdokumentation "Unsere Wälder - Netzwerk der Tiere" schildert der preisgekrönte Naturfilmer Jan Haft das erstaunliche Zusammenspiel von Pflanzen, Pilzen und Tieren in den heimischen Wäldern. Denn diese sind keineswegs nur das Reich der Bäume - sie sind ein einzigartiges Netzwerk der kleinen und großen Arten. Der nominierten Audiodeskription gelingt es, die Poesie und Faszination dieser Bilder einzufangen und sie in Worten abzubilden. Die fundierten und sachkundigen Informationen des Filmemachers erweitert und bestärkt die Hörfilmautorin mit präzisen Bildbeschreibungen. Sie nimmt das blinde und sehbehinderte Publikum mit hinein in den Buchenwald, ganz nah zu winzigen, "leuchtenden Spezialisten" – Larven, die als blaue Lichter über Pilze sausen und wohl noch nie zuvor gefilmt wurden. Auch den blasenreichen Kampf einer Schnecke gegen den Giftbiss eines Käfers können, neben einem Eichhörnchen auf einem Ast, dank der detailreichen Beschreibung alle Zuschauerinnen und Zuschauer hautnah miterleben.

NDR Hörfilmteam: Doris Würfel (Filmbeschreibung), Stefanie Schruhl (Redaktionelle Mitarbeit), Beate Rysopp (Sprecherin), Regina Hinz (Ton), Martin Ovelgönne, Uschi Heerdegen-Wessel (Redaktion).

Verband fördert Teilhabe

Der DBSV verleiht seit 2002 den Deutschen Hörfilmpreis und ehrt damit herausragende Hörfilme sowie Projekte, die diese barrierefreien Filmerlebnisse voranbringen. In Anlehnung an den Begriff Audiodeskription (AD) wird die Trophäe auch "ADele" genannt. Das NDR Hörfilmteam wurde bereits zehnmal mit einer "ADele" ausgezeichnet - zuletzt 2024 in der Kategorie Dokumentation für "Unsere Meere - Unbekannte Ostsee" sowie mit dem Publikumspreis für den Spielfilm "Sörensen fängt Feuer". Das Ziel des DBSV ist es, die soziale Stellung blinder und sehbehinderter Menschen zu verbessern und ihre gesellschaftliche, berufliche und kulturelle Teilhabe zu fördern. Den 19 Landesvereinen des DBSV gehören rund 40.000 Menschen an.

Was ist ein Hörfilm?

Die Audiodeskription, auch Hörfilm genannt, beschreibt für blinde und sehbehinderte Menschen auf einer zusätzlichen Tonspur die visuellen Elemente eines Films. In den Dialogpausen schildert ein Sprecher Handlung und Orte des Geschehens sowie Gestik und Mimik der Personen. Die Audiodeskription bietet Blinden und Sehbehinderten ein besseres Verständnis der gezeigten Handlung und eröffnet ihnen damit einen barrierefreien Zugang zum Fernsehprogramm.