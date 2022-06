Stand: 01.06.2022 10:00 Uhr "Klare Sprache" für bessere Sprachverständlichkeit

Seit dem 1. Juni 2022 bietet die ARD im Hauptprogramm Das Erste sowie in weiteren Dritten Programmen die Funktion "Klare Sprache" an. Mit der sprachoptimierten Tonspur "Klare Sprache" wird zusätzlich zum Originalton des laufenden Fernsehprogramms ein technisch aufbereitetes Audiosignal übertragen, das eine bessere Sprachverständlichkeit ermöglicht.

Das Angebot "Klare Sprache" wird zunächst im Programm Das Erste sowie beim NDR, WDR und rbb eingeführt. Zu einem späteren Zeitpunkt kommen weitere Dritte Programme der ARD hinzu. Die Einführung von "Klare Sprache" in den Gemeinschaftsprogrammen sowie in den kooperierten Programmen ist für Herbst 2022 in Planung, sofern dies programmlich sinnvoll ist.

Was ist das Besondere an "Klare Sprache"?

Diese optionale Tonspur vermindert Hintergrund- und Nebengeräusche und ermöglicht insbesondere Menschen mit altersbedingter oder grundsätzlicher Hörminderung ein optimiertes Hörerlebnis beim Fernsehen. Aber auch Zuschauer*innen, denen bspw. Hintergrundgeräusche oder beigemischte Musik zu dominant sind, können auf die Audiospur "Klare Sprache" wechseln.

Wie funktioniert das technisch?

Bei dem Verfahren "Klare Sprache" wird aus dem vorhandenen Fernsehton in Echtzeit ein alternatives Audiosignal erstellt. Hierbei werden automatisch Hintergrundgeräusche sowie Musik und Sprache analysiert und voneinander getrennt. In der Folge wird die Sprache im Pegel und Klang angehoben, während die anderen atmosphärischen Geräusche akustisch reduziert werden. In der optimierten Audiospur tritt die Sprache in den Vordergrund und ist dadurch für das Fernsehpublikum besser zu verstehen. Die übrigen Geräusche werden akustisch abgesenkt und treten in den Hintergrund. Die Zuschauer*innen empfinden die Tonspur "Klare Sprache" dadurch als besser verständlich.

Wie kann die Audiospur eingestellt werden?

Die Zuschauer*innen können die zusätzliche Tonspur "Klare Sprache" über die Fernbedienung ihres Fernsehgerätes einstellen. Sie haben im Audiomenü – zusätzlich zur bisherigen Auswahl "Original-Ton", "Audiodeskription" und "Mehrkanalton" – dann auch die Möglichkeit, die Tonspur "Klare Sprache" anzuwählen. Die sprachoptimierte Audiospur ist auf allen Programmen der ARD einheitlich benannt und über den Menü-Unterpunkt "Klare Sprache" abrufbar. "Klare Sprache" kann aber auch über die HbbTV-Startleiste aktiviert werden. Für die Auswahl der sprachoptimierten Tonspur sind keine neuen oder speziellen Geräte erforderlich.

Wann ist "Klare Sprache" verfügbar?

Die "Klare Sprache"-Audiospur ist seit 1. Juni 2022 im Programm Das Erste sowie im Fernsehprogramm von NDR, WDR und rbb über Satellit zu empfangen. Ab 1. September 2022 können die Zuschauer*innen des BR, hr, mdr, SWR und SR ebenfalls "Klare Sprache" nutzen.

Weitere Informationen zu "Klare Sprache" finden Sie bei ARD Digital.