Wege zur inneren Ruhe

Zuhause lernen, arbeiten, Freizeit gestalten: Die meisten von uns verbringen in diesen Wochen viel mehr Zeit in den eigenen vier Wänden als sonst. Nach wie vor sind persönliche Begegnungen und Aktivitäten eingeschränkt. Eine herausfordernde Zeit, in der es wichtig ist, die innere Balance zu bewahren. Viele Wege führen zum Ziel: Der eine findet Kraft beim Meditieren oder Singen, der anderen hilft Beten oder Dankbarkeit. In den Videos der "Zuhause"-Serie sprechen Profis über ihre Kraftquellen und geben praktische Tipps zum Nachmachen.