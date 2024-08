"Informant - Angst über der Stadt": Erleben Sie die Preview der Serie in Hamburg! Gewinnen Sie Karten für die neue Thriller-Serie der ARD "Informant - Angst über der Stadt" mit Jürgen Vogel. Die Preview findet am 02. Oktober 2024 in Hamburg statt.

In der neuen ARD-Serie "Informant – Angst über der Stadt" versetzen Hinweise auf einen bevorstehenden Anschlag auf die Hamburger Elbphilharmonie die Polizeibehörden in Alarmbereitschaft. In sechs Teilen erzählt die Serie davon, wie aus Angst Ungeheuer entstehen. Wie eigene Interessen dazu führen, dass entweder zu viel oder zu wenig getan wird – und wie dadurch Menschen und Familien zerstört werden.

Matthias Glasner, für "Sterben" in diesem Jahr mit einem Deutschen Filmpreis in Gold und einem Silbernen Berlinale-Bären ausgezeichnet, schrieb die Drehbücher und inszenierte die Serie mit Jürgen Vogel, Elisa Schlott und Ivar Wafaei in den Hauptrollen. Das Ergebnis ist ein moderner, urbaner Thriller - schockierend, vielschichtig und unterhaltsam.

"Informant - Angst über der Stadt" wird als Special-Presentation im Rahmen vom FILMFEST HAMBURG vorgeführt und ist eine Produktion der filmpool fiction in Koproduktion mit dem NDR, der ARD Degeto, Arte und dem NRK für die ARD.

Der Sendetermin im NDR Fernsehen Ab dem 11. Oktober 2024 sind alle sechs Folgen der Serie exklusiv in der ARD Mediathek zu sehen. Im Ersten ist die Serie am 16. und 17. Oktober 2024 zu sehen.

Serien-Preview in Hamburg

Wann?

Mittwoch, 02. Oktober 2024



Wo?

Hamburg mit Jürgen Vogel, Elisa Schlott, Ivar Wafaei, Claudia Michelsen und Matthias Glasner.

So können Sie gewinnen

Sie wollen bei der Preview in Hamburg dabei sein? Das geht ganz einfach! Füllen sie das untenstehende Formular aus und schicken Sie es ab – schon haben Sie die Chance, Tickets für die Preview zu gewinnen.

Teilnahmeschluss: 20. September 2024, 12:00 Uhr. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Hier finden Sie die Teilnahmebedingungen der Verlosung.

Wir drücken die Daumen!

Ihre Daten Anrede: * Vorname : * Nachname: * Straße und Hausnummer: Postleitzahl : * Ort: Telefon: E-Mail : * Anrede (Begleitung): * Vorname (Begleitung): * Nachname (Begleitung): * Datenschutz Ich willige ein, dass der NDR die von mir übermittelten personenbezogenen Daten speichert. Sie werden nicht an Dritte weitergegeben, außer es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, nicht veröffentlicht und nur im Rahmen dieser Programmaktion gespeichert. Der NDR behandelt Ihre Daten vertraulich und nutzt diese nicht für Werbezwecke. * Unsere Datenschutzerklärung, Ihre Rechte und weitere Informationen zum Datenschutz finden Sie unter NDR.de/datenschutz *- Pflichtfelder. Diese Felder müssen ausgefüllt werden. Abschicken!