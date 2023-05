Die Paartherapie: Mit Intensivcoaching aus der Krise?

Sabrina (29) und Sebastian (34) sind seit fünf Jahren zusammen. "Wenn alles gut geht, sind wir ein Traumpaar”, sagt Sabrina. Doch vieles läuft nicht gut: Streits eskalieren immer häufiger, tagelang schweigen sich die beiden dann an. Nun stehen sie unmittelbar vor der Trennung. Mit Therapeut Eric Hegmann wollen Sabrina und Sebastian an ihrer Kommunikation arbeiten und so eine Trennung verhindern.

Auch bei Katharina (37) und Holger (43) geht es um alles. "Ich möchte Sicherheit haben”, sagt die mit dem zweiten Kind hochschwangere Katharina. Holger hat das Gefühl, dass Katharina nur noch Mutter ist. Ihm fehlt die Partnerin, auch in sexueller Hinsicht. Mit verschiedenen Übungen möchte Eric Hegmann die romantische Verbindung zwischen den beiden zurückholen.

Miriam (33) und Pauline (32) sind sehr unterschiedlich. Während Pauline sehr intuitiv agiert, muss bei Miriam alles bis ins Detail geplant sein. Dazu kommt ein voller Alltag, der keinen Platz für romantische Momente lässt. Dann sind es die "kleinen Verletzungen, die sich sammeln und aufstauen”, sagt Eric Hegmann.

Auch Eva (28) und Benny (32) merken, dass der Alltag an ihrer Beziehung zehrt. Eva möchte, dass Benny die Zügel in die Hand nimmt, Benny wünscht sich von seiner Partnerin mehr Freiheiten. Eric Hegmann versucht, die beiden wieder in Balance zu bringen.