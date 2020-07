Der NDR als Arbeitgeber

Wer wir sind

Der NDR ist in Norddeutschland ein großer Arbeitgeber der Medienbranche und als öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalt fest in den vier Bundesländern Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen und Schleswig-Holstein verankert. Wir haben qualitativ hochwertige Programmangebote und produzieren mit der Tagessschau die wichtigste und am meisten gesehene Nachrichtensendung des Deutschen Fernsehens.

Als öffentlich-rechtlicher Rundfunk ist die unabhängige Berichterstattung unser Auftrag und unser Anspruch. Als Arbeitgeber bieten wir Ihnen interessante und spannende Aufgaben in Journalismus, Produktion, IT und Verwaltung, die sich ständig weiter entwickeln. Wir erstellen mit unseren Kolleg*innen qualitativ hochwertige Programme - und pflegen dabei eine Kultur der Fairness, der offenen Kritik und der gegenseitigen Wertschätzung.

Fernsehen

Der NDR ist mit verschiedenen Formaten am Gemeinschaftsprogramm der ARD beteiligt, z.B. Panorama oder Extra 3. Als Mitglied der ARD sind wir stolz darauf, mit unseren vielfältigen und qualitativ hochwertigen Angeboten wesentlich zur Meinungs- und Medienvielfalt beizutragen. Mit dem NDR Fernsehen und den vier regionalen Fernsehmagazinen haben wir außerdem ein eigenes Programm mit norddeutscher Identität.

Hörfunk

Im Hörfunk produzieren und verbreiten wir die Hörfunkprogramme NDR 2, N-JOY, NDR Kultur, NDR Info, NDR 90,3, NDR 1 Radio MV, NDR 1 Niedersachsen und NDR 1 Welle Nord. Im Digitalradio können Sie zudem NDR Blue und NDR Plus empfangen.

NDR Ensembles

Der Erhalt der kulturellen Identität Norddeutschlands sowie der klassischen Musik sind uns wichtige Anliegen. Diese fördern wir in besonderem Maße mit dem NDR Elbphilharmonie Orchester, der NDR Radiophilharmonie, dem NDR Chor, der NDR Bigband und durch eine Vielzahl an Konzerten und Veranstaltungen.

Was uns wichtig ist

Im NDR herrscht ein vorurteilsfreies Miteinander. Bei uns zählen Wertschätzung und gegenseitiger Respekt. Jede*r hat die gleichen Chancen. Wir gewährleisten und fördern die berufliche Chancengleichheit unserer Mitarbeiter*innen mit dem Ziel eines gleichen Anteils von Frauen und Männern. Wir setzen uns für schwerbehinderte Menschen ein, deren Bewerbungen uns willkommen sind. Sie werden bei gleicher Qualifikation und Eignung vorrangig berücksichtigt.

Was wir bieten

Wir bieten Ihnen eine angemessene Vergütung basierend auf den jeweiligen Vergütungstarifverträgen und eine Vielzahl an Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen. Zu unserem Portfolio gehören Coachings, Seminare und Workshops. Den Großteil unserer Standorte erreichen Sie bequem mit Bus und Bahn. Standortbezogen bieten wir unseren festangestellten Mitarbeiter*innen Jobtickets an, um Ihnen den Verzicht auf das Auto leichter zu machen. Sollten Sie einmal mit dem Auto zur Arbeit kommen wollen, stehen Ihnen bei uns Parkplätze zur Verfügung. In unseren Kantinen versorgen wir unsere Mitarbeitenden täglich mit verschiedenen leckeren Gerichten.

Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist uns eine Herzensangelegenheit. Neben fachlicher Unterstützung durch die Zusammenarbeit mit einem Beratungsunternehmen ist es das Ziel des NDR, insbesondere Mütter und Väter bei den Fragen der Arbeitszeit und der Arbeitsorganisation zu unterstützen. Dies gilt auch für Fragen rund um das Thema Pflege.

Betriebssport

Wer engagiert arbeitet, der braucht einen Ausgleich. Viele unserer Kolleg*innen finden diesen in einer unserer Betriebssport-Sparten. Darüber hinaus umfasst unser betriebliches Gesundheitsmanagement alle Fragen des Gesundheits- und Arbeitsschutzes mit dem Ziel, die Gesundheit und Leistungsfähigkeit zu erhalten oder wiederherzustellen.

Wen wir suchen

Wir suchen engagierte und motivierte Kolleg*innen, die unsere Begeisterung für Medien teilen und in einem Unternehmen tätig werden wollen, das sich technisch ständig weiter entwickelt und dessen Programme selbst von großem medialen und gesellschaftlichen Interesse sind. Hier finden Sie unsere aktuellen Stellenangebote und unsere vielfältigen Ausbildungsmöglichkeiten. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!