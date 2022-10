Kaufleute für Büromanagement im NDR

Beim NDR hast du es in der Ausbildung zum Kaufmann und zur Kauffrau für Büromanagement mit gleich drei unterschiedlichen Medien zu tun: Hörfunk, Fernsehen und Online. Darüber hinaus arbeitest du im Einkauf, im Rechnungswesen oder in der Personalabteilung.

In der Praxis könnte das dann so aussehen: Wenn Bettina Tietjen zur Aufzeichnung ihrer Sendung nach Hannover fährt, planst du ihre Reise dorthin. Wenn ein Gast bei der NDR Talk Show eingeladen ist, betreust du ihn von seiner Ankunft bis zur Sendung. Wenn Intendant Joachim Knuth zu seiner nächsten Sitzung muss, stellst du die notwendigen Sitzungsunterlagen zusammen oder du organisierst einen Tag mit Vorstellungsgesprächen von Bewerbern auf eine zu besetzende Stelle.

VIDEO: Ausbildung als Kauffrau*Mann für Büromanagement (2 Min)

So verläuft die Ausbildung:

In der Ausbildung bieten wir dir ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Theorie und Praxis an - learning by doing! Die Ausbildung vermittelt dir die für den Beruf notwendigen Kenntnisse und Fertigkeiten. Schwerpunkt im dritten Lehrjahr bilden dabei je zwei Wahlqualifikationen, mit einer Dauer von jeweils fünf Monaten.

Diese sind nach Ausbildungsstandort unterschiedlich:



Hamburg: Assistenz und Sekretariat / Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungsmanagement

Assistenz und Sekretariat / Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungsmanagement Hannover: Assistenz und Sekretariat / Kfm. Abläufe in kleinen und mittleren Unternehmen

Assistenz und Sekretariat / Kfm. Abläufe in kleinen und mittleren Unternehmen Kiel: Assistenz und Sekretariat / Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungsmanagement

Assistenz und Sekretariat / Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungsmanagement Schwerin: Assistenz und Sekretariat / Kfm. Steuerung und Kontrolle / Einkauf und Logistik / Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungsmanagement

Zusätzlich erhälst du innerbetriebliche Schulungen und Seminare, die an verschiedenen Standorten des NDR stattfinden.

Mögliche Praxisstationen sind Fernseh-, Radio- und Online-Redaktionen des NDR, die Intendanz. Darüber hinaus wirst du während der dreijährigen Ausbildung in verschiedenen Verwaltungsabteilungen und Produktionsbereichen mit den jeweils anfallenden Aufgaben vertraut gemacht.

Das lernst du bei uns:

PC-Anwendungen, insbesondere die Software zur Textverarbeitung, Tabellenkalkulation, Präsentationen (MS-Office)

Textformulierung und -gestaltung

Grundkenntnisse der betrieblichen Organisation und Verwaltung

Kommunikations- und Kooperationsaufgaben im Büro

Erstellen und Auswerten von Statistiken

Auftrags- und Rechnungsbearbeitung

Grundlagen des betrieblichen Personalwesens

Büro- und Geschäftsprozesse (wie z. B. Beschaffung von Material)

Berufsschule:

Die Berufsschule besuchst du im Blockunterricht. Du wirst in verschiedenen Lernfeldern unterrichtet.

Infos zur Bewerbung auf einen Blick: Termine

Bewerbungsfrist: 31. November 2022

Ausbildungsstart: 1. September 2023



Ausbildungsorte

Hannover, Kiel, Schwerin

Wir bilden diesen Beruf aktuell in den oben genannten Landesfunkhäusern aus.

Im Landesfunkhaus Niedersachsen bieten wir zusätzliche Ausbildungsplätze in Kooperation mit Radio Bremen an.



Wie bewirbst du dich?

Du bewirbst dich online über den Stellenmarkt.

Das wünschen wir uns von dir:

Einen guten Hauptschulabschluss, Realschulabschluss oder auch Abitur

Gutes Ausdrucksvermögen in Wort und Schrift, Sicherheit in der Rechtschreibung

Interesse am Umgang mit dem PC

Spaß am Organisieren

Die Fähigkeit, auf andere Menschen zugehen zu können und Freude an Teamarbeit

Gute Umgangsformen

Umfassendes Allgemeinwissen und Interesse am gesellschaftlichen Geschehen

Die Ausbildung dauert insgesamt drei Jahre. Nach 15 Monaten erfolgt bereits der 1. Teil der Abschlussprüfung. Am Ende der Ausbildungszeit steht der 2. Teil der Abschlussprüfung an. Beide Prüfungen finden vor der IHK beziehungsweise der Handelskammer Hamburg statt.

So wird die Ausbildung vergütet:

1. Ausbildungsjahr: 1.156,72 Euro

2. Ausbildungsjahr: 1.215,84 Euro

3. Ausbildungsjahr: 1.270,07 Euro

Fragen zur Ausbildung beantworten dir die Ausbildungsleiterinnen an den Standorten:

NDR Referat Ausbildung Hamburg

Frau Sanije Ramadani

Tel. (040) 4156-3191 NDR Landesfunkhaus Niedersachsen

Frau Stefanie Stäbe

Tel. (0511) 988-2076 NDR Landesfunkhaus Schleswig-Holstein

Frau Kyjana Rehder

Tel. (0431) 9876-108 NDR Landesfunkhaus Mecklenburg-Vorpommern

Frau Katja Saß

Tel. (0385) 5959-213