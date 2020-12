Mediengestalter*in Bild und Ton im NDR

Das Berufsbild des*der Mediengestalter*in Bild und Ton im NDR ist sehr vielseitig: Das Geschehen stimmig ins Bild setzen, für den guten Ton sorgen, produktionstechnische Geräte und Anlagen in Betrieb nehmen… das sind nur einige Aufgaben, die zum Arbeitsalltag des*der Mediengestalters*in gehören.

VIDEO: Weihnachtsgruß der Mediengestalterausbildung 2020 (1 Min)

Das lernen Sie bei uns:

Während Ihrer Ausbildung im NDR lernen Sie nach redaktionellen Vorgaben mit unterschiedlichen professionellen Kameras zu drehen, Tonaufnahmen durchzuführen, diese zu schneiden, Radiosendungen zu produzieren oder auch den Internetauftritt des NDR zu beliefern. Sie bekommen einen Einblick in die vielfältige Arbeitspraxis des NDR, zum Beispiel bei der Produktion der "NDR Talkshow", in der Regie von "Extra 3" oder bei Außenübertragungen. Überwiegend handelt es sich um eine technische Ausbildung, die gestalterische und auch programminhaltliche Elemente enthält. Sie lernen während der Ausbildung die gesamte produktionstechnische Vielfalt des NDR kennen.

VIDEO: Mediengestalter*in Bild und Ton im NDR (2 Min)

Das wünschen wir von Ihnen:

Interesse an der Funktionsweise und dem Einsatz technischer Geräte und passender Software, wie zum Beispiel Kameras, Tonequipment, Bild- und Tonbearbeitungsprogrammen

Gestalterisches Talent im Umgang mit Bild und Ton

Erste praktische Erfahrungen oder berufsbezogene Praktika erhöhen Ihre Chancen auf einen Ausbildungsplatz

Die Fähigkeit, sich auf neue, unerwartete Situationen einzustellen und pragmatische Lösungen zu finden

Bereitschaft zur Arbeit zu unüblichen Tageszeiten und evtl. schwer zugänglichen, wechselnden Einsatzorten an 365 Tagen im Jahr

Freude an der Arbeit in wechselnden Teams

Einwandfreies Hören und Sehen sowie die Fähigkeit, Farben eindeutig zu erkennen und zu unterscheiden

Körperliche Belastbarkeit, zum Beispiel beim Auf- und Abbau von produktionstechnischen Anlagen

In der Regel einen guten mittleren Schulabschluss oder Abitur

Eine gute Allgemeinbildung und Interesse am gesellschaftlichen Geschehen

Zum Ausbildungsbeginn muss das 18. Lebensjahr vollendet sein

Wünschenswert ist ein Führerschein Klasse B

Infos zur Bewerbung auf einen Blick: Termine:

Bewerbungsfrist: 31. Oktober des Vorjahres

Ausbildungsstart: 1. August



Unterlagen:

Anschreiben, Lebenslauf, Foto ist wünschenswert, Zeugnisse und Praktikumsnachweise. Bitte keine Arbeitsproben.



Wie bewerben Sie sich?

Die Bewerbung erfolgt online über den Stellenmarkt des NDR. Ihre Bewerbung ist vom 1. Juli bis zum 31. Oktober des Jahres vor Ausbildungsbeginn möglich.

So verläuft die Ausbildung:

Die Ausbildung zum*zur Mediengestalter*in Bild und Ton des NDR ist eine Vollzeitausbildung und dauert 3 Jahre, einschließlich 13 Wochen Berufsschule pro Jahr. Sie beginnt mit umfangreichen, zunächst theoretischen Grundlagenschulungen in den einzelnen Fachbereichen. Im weiteren Verlauf folgen praktische Übungen und Workshops, die Sie zur aktiven Mitarbeit in den Fachbereichen befähigen.

Eine Zwischenprüfung findet im zweiten Ausbildungsjahr statt.

In der zweiten Hälfte der Ausbildung wählen Sie im Einvernehmen mit dem Betrieb einen individuellen Schwerpunkt, der auch Teil der Abschlussprüfung ist.

So wird die Ausbildung vergütet:

1. Ausbildungsjahr: 1106,72 Euro

2. Ausbildungsjahr: 1165,84 Euro

3. Ausbildungsjahr: 1220,07 Euro

Ausbildungsort:

Es werden derzeit in Hamburg und in Hannover Ausbildungsplätze angeboten. Der Unterricht findet in der Berufsschule BS19 in Hamburg-Farmsen bzw. in Hannover an der Multi-Media Berufsbildende Schule auf der Expo-Plaza statt. Die betriebliche Ausbildung findet in Hamburg bzw. Hannover sowie in den NDR Standorten in Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen und Schleswig-Holstein statt.