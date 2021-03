Aktuell, regional, norddeutsch - das ist das NDR Fernsehen. Der NDR hat diverse erfolgreiche Sendungen wie die NDR Talk Show, Panorama oder extra 3 hervorgebracht. Mit der Tagesschau produziert der NDR für die ARD die erfolgreichste deutsche Nachrichtensendung, mit dem Eurovision Song Contest eines der erfolgreichsten Unterhaltungsformate. Neben dem täglichen Fernsehprogramm bietet der NDR seinen Zuschauer*innen das NDR Angebot auch in der ARD Mediathek an. Dort können Sie Filme, Dokumentationen, Reportagen, Sendungen und Serien rund um die Uhr streamen. Hier erfahren Sie mehr über die Programminhalte des NDR Fernsehens und das NDR Angebot in der ARD Mediathek.