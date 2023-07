Fachinformatiker*in für Systemintegration im NDR

Fachinformatiker*innen für Systemintegration warten die Anlagen und IT-Systeme des Norddeutschen Rundfunks. Sie beseitigen Störungen, unterstützen, beraten und schulen die Benutzer*innen. Sie arbeiten im Team an täglich wechselnden Aufgabenstellungen zur Aufrechterhaltung des Produktions- und Sendebetriebs des NDR.

VIDEO: Fachinformatiker*in für Systemintegration im NDR (2 Min)

Das wünschen wir uns von dir:

Voraussetzung für eine Ausbildung zur/zum Fachinformatiker*in für Systemintegration sind ein guter Realschulabschluss oder die allgemeine Hochschulreife bzw. (Fach-)Abitur.

Daneben solltest du über eine gute Allgemeinbildung verfügen, an technischen Problemen interessiert sein sowie organisatorisches Talent haben. Die Bereitschaft zum "Mit-Anpacken" und zur Arbeit zu unüblichen Zeiten und an unterschiedlichen Orten setzen wir voraus. Wir freuen uns zudem, wenn du Erfahrungen, z. B. durch Praktika oder berufsnahe Hobbys, mitbringst.

Weiterhin ist uns die Fähigkeit, einwandfrei zu hören und uneingeschränkt Farben zu erkennen, wichtig.

Infos zur Bewerbung auf einen Blick: Termine

Ausbildungsstart: August/September

Bewerbungsschluss: 31. Oktober



Unterlagen

Anschreiben, Lebenslauf, Zeugnisse, Praktikumsnachweise.



Wie bewirbst du dich?

Du bewirbst dich online über den Stellenmarkt des NDR.



Die Bewerbung ist vom 1. Juli bis zum 31. Oktober jeden Jahres möglich.

Ausbildungsinhalte:

Du lernst die Client Server Systeme des Norddeutschen Rundfunks, seine Informations-, Kommunikations- und Produktionstechnik in ihrem Netzwerkverbund kennen. Das Installieren und Konfigurieren von Hard- und Software begleitest du von der Hörfunk- über die Fernsehtechnik bis zur Onlineverbreitung. Bürokommunikations-, Betriebswirtschafts- und Administrationssoftware begegnen dir an allen Standorten des NDR in Norddeutschland.

Du analysierst Fehler und beseitigst sie vor Ort, setzt technische Konzepte unter Berücksichtigung der Arbeitsorganisation um, beachtest dabei betriebswirtschaftliche Überlegungen sowie die Wünsche der Benutzer*innen. Du berätst und schulst Anwender*innen verschiedener Hard- und Softwaresysteme.

Ausbildungsverlauf:

Die Ausbildung ist als duale Berufsausbildung stark praxisorientiert, sie dauert drei Jahre. Neben der Ausbildung im Betrieb besuchst du auch die Berufsschule im Blockunterricht.

Der NDR fördert ausgewählte Informatikstudiengänge mit einem Stipendium (duales Studium). Während der Ausbildung wirst du auch mit diesen Studenten*innen zusammenarbeiten.

Vergütung:

1. Ausbildungsjahr: 1.216,72 Euro

2. Ausbildungsjahr: 1.275,84 Euro

3. Ausbildungsjahr: 1.330,07 Euro

Ausbildungsort:

Es werden Ausbildungsplätze in Hamburg angeboten. Der Berufsschulunterricht findet in der Berufsschule in Hamburg statt. Davon unabhängig macht jeder Auszubildende Praxisstationen in den Landesfunkhäusern Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Hamburg.