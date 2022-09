Kaufleute für audiovisuelle Medien im NDR

Kaufleute für audiovisuelle Medien sind das organisatorische Bindeglied zum Beispiel zwischen Redaktionen und anderen Bereichen des NDR. Wo du später arbeitest? Da stehen dir viele Möglichkeiten offen: bei Fernsehen, Hörfunk oder Online, aber auch in der Honorar- und der Lizenzenabteilung arbeitest du eng mit dem Produktionsbetrieb zusammen.

VIDEO: Ausbildung als Kauffrau*Mann für audiovisuelle Medien (2 Min)

Das wünschen wir uns von dir:

Einen sehr guten Realschulabschluss oder ein gutes (Fach-)Abitur

Die Fähigkeit, selbstständig zu lernen

Interesse an der Arbeit mit Word und Excel sowie medienspezifischen Büro- und Geschäftsprogrammen

Gutes Ausdrucksvermögen in Wort und Schrift, Sicherheit in der Rechtschreibung

gutes Allgemeinwissen und Interesse am gesellschaftlichen Geschehen

Organisationstalent und die Bereitschaft, in unterschiedlichen Arbeitsgruppen konstruktiv mitzuarbeiten

gute Umgangsformen und die Freude, mit anderen Menschen zu arbeiten

Das lernst du bei uns:

Abwechslungsreich und vielfältig - so lassen sich die drei Jahre der Ausbildung beschreiben. Du "durchläufst" kaufmännische, redaktionelle und produktionsbezogene Bereiche und lernst die dort anfallenden Aufgaben zunehmend selbständig zu bearbeiten. Betreut wirst du in allen Abteilungen von erfahrenen Ausbildungsbeauftragten, die dir jederzeit zur Seite stehen.

In der praktischen betrieblichen Zeit lernst du im Redaktionssekretariat kaufmännisch-organisatorische und journalistische Vorbereitungsarbeiten für Sendungen wie zum Beispiel Der NDR 2 Morgen mit Elke und Jens kennen. Im Personalwesen lernst du alles von der Stellenausschreibung und Stellenbesetzung bis zur Gehaltszahlung kennen. Im Einkauf bestellst du Büromaterial und technische Geräte, vergleichst Preise, prüfst Rechnungen und verteilst die Ware an die internen Besteller. Schließlich erlebst du Hörfunk- und Fernsehproduktionen in ihrer Entstehung und Umsetzung hautnah: Welche technischen und organisatorischen Vorbereitungen sind erforderlich, welche Aufgaben haben die Aufnahmeleiter*innen und welche Entscheidungen müssen Produktionsleiter*innen kurzfristig treffen?

Du wirst ein Teil des Prozesses "Von der Idee bis zur Sendung" und erfährst den wirklichen Alltag einer Rundfunkanstalt. Zusätzlich erhälst du über die gesamte Ausbildungszeit innerbetriebliche Seminare und Schulungen. Zweimal im Jahr besuchst du die "Berufliche Medienschule Hamburg-Wandsbek" für je sechs Wochen.

Informationen zur Bewerbung auf einen Blick: Du bewirbst dich online über den Stellenmarkt.



Für das Ausbildungsjahr 2023 sind aufgrund der aktuellen Sparmaßnahmen keine Bewerbungen möglich.

Ausbildungsstationen im NDR:

Einkauf und Logistik

Personalwesen

Referat Ausbildung

Allgemeine Betriebswirtschaft

Finanz- und Rechnungswesen

Markenkommunikation

Redaktions- und Produktionsleitungssekretariate

Aufnahmeleitung

Zentrale Herstellungsplanung

Disposition

Lizenz- und Rechtemanagement

Ausbildungsinhalte der Berufsschule:

rechtliche Grundlagen (Arbeits-, Vertrags-, Unternehmens-, Verwertungs- und Nutzungsrecht)

Rechnungswesen (doppelte Buchführung, Aufbereiten von Daten, Buchen nach Belegen, Zahlungsein- und -ausgänge überwachen, Bilanzarbeiten)

Volkswirtschaft

Projektmanagement und Finanzierung (projektbezogene Unterlagen, Bearbeitungsformen von Filmen, Ton, Grafik und Text, zielgruppengerechte Präsentation, Kapitalbedarfsrechnung, Darlehens- und Kreditverträge, Subventionen, Eigen- und Fremdkapital)

Marketing und Vertrieb (Marktforschung, Werbeerfolgskontrolle, Vertriebswege und -formen)

So wird die Ausbildung vergütet:

1. Ausbildungsjahr: 1.106,72 Euro

2. Ausbildungsjahr: 1.165,84 Euro

3. Ausbildungsjahr: 1.220,07 Euro

Ausbildungsorte:

Hamburg, an den NDR Standorten Lokstedt und Rothenbaum, vereinzelt auch in den Landesfunkhäusern in Hannover, Kiel und Schwerin.