Pflege statt Ferien: Jugendliche helfen im Altenheim in Vechta Stand: 10.04.2025 19:00 Uhr Im Pflegeheim St. Teresa in Vechta sind zwei junge Helfer im Einsatz: Juno Trautvetter aus Braunschweig und Julia Hermes aus Visbek. Über das Projekt "Szenenwechsel" machen sie ein Praktikum in der Pflege.

Die Schülerin und der Schüler nutzen ihre freie Zeit in den Osterferien nicht etwa, um Urlaub zu machen oder zu entspannen. Sie arbeiten stattdessen freiwillig als Praktikanten im Pflegeheim: Kaffee eingießen, Bewohnerinnen und Bewohner auf Spaziergänge begleiten und Rommé spielen. Für sie eine Möglichkeit, die Arbeit in der Altenpflege kennenzulernen. Die Idee dazu kam Julia Hermes in der Schule. Dort hatte ein Vertreter des Caritasverbands das Projekt "Szenenwechsel" vorgestellt.

Projekt "Szenenwechsel" soll bei Berufswahl helfen

Das Projekt ermöglicht jungen Menschen ab 15 Jahren, ein freiwilliges Kurzpraktikum in sozialen Berufen und Einrichtungen zu machen. Nicht immer seien diese hellauf begeistert nach dem Praktikum, sagt "Szenenwechsel"-Projektkoordinatorin Sigrid Möller. "Manchmal kommen sie zu dem Entschluss, dass die soziale Arbeit ist überhaupt nichts für sie ist. Manchmal sagen sie auch: Das ist genau mein Ding, entdecken Talente an sich, die sie vorher noch nicht kannten." Juno Trauvetter ließ sich von Julia Hermes überzeugen, mitzumachen. Er sagte zu - und das, obwohl er sich später zwar eine Arbeit im sozialen Bereich vorstellen könne, dabei aber eigentlich nicht an Altenpflege gedacht habe. "Es ist interessant in so einer Einrichtung, wenn man die Möglichkeit hat, sich auszuprobieren und reinzuschnuppern", sagt der 17-Jährige.

Praktikant: "Gebe mir auch sehr viel Mühe"

Die beiden Neuen im Team kommen unter anderem bei Bewohner Manfred Bolte gut an. Er ist blind und liebt Spaziergänge, sagt der 86-Jährige. Er sei beeindruckt, dass seine Begleiter freiwillig auf ihre Ferien verzichten. "Da muss man schon mit dem Herz dahinter stehen und sagen, ich mache das gerne, ich helfe gerne alten Leuten", so Bolte. Auch mit dementen Bewohnern haben die Jugendlichen zu tun. Das sei nicht immer einfach gewesen, sagen sie. Doch ihr Engagement ist groß. "Wenn ich alt bin, möchte ich gut behandelt werden und ich kann mir vorstellen, dass hier die Herrschaften in dem Pflegeheim auch gut behandelt werden möchten. Deswegen gebe mir sehr viel Mühe", erklärt Juno Trautvetter. Julia Hermes und Juno Trautvetter finden schon jetzt, dass das Kurzpraktikum sich gelohnt hat.

