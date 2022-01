Ulf Ansorge & Eva Tanski

Schon als Kind hat Ulf Ansorge Radiosendungen auf Kassetten aufgenommen - und so gab es beim Thema Berufswunsch gar keine Frage. Nach dem Zivildienst hat er bereits während des Studiums beim NDR gejobbt - als Reporter, Redakteur und Moderator bei NDR 2. Legendär wurde Mitte der 90er-Jahre seine tägliche Comedy-Sendung "Kwatsch!".

Später hat er ein bisschen "private" Luft geschnuppert - Radio Hamburg, Klassik Radio und SAT.1 waren die nächsten beruflichen Stationen. Inzwischen ist er wieder zu Hause - und moderiert neben ganz viel NDR 90,3 auch das Hamburg Journal im NDR Fernsehen.

Musik ist für Ulf Ansorge das Größte. Er hat sogar eine klassische Klavier-Ausbildung und im Orchester die Oboe gespielt. Denn: "Musik begleitet uns durch unser Leben, und oft wissen wir bei einem Song noch ganz genau, was damals in unserem Leben passiert ist", sagt Ulf. Musik ist wichtig für uns Menschen - und deswegen gibt es den schönsten Musikmix der Stadt bei NDR 90,3.

Wetter und Verkehr am Morgen mit Eva Tanski

An Ulfs Seite hat Eva Tanski die aktuellen Infos zu Wetter und Verkehr aus der Stadt. Ihre Anfänge sieht die Moderatorin bei der Mutter ihrer besten Freundin. "Sie war beim Radio und hatte immer die spannendsten Geschichten zu erzählen", sagt Eva. Für sie war früh klar: "Das will ich auch!". Eva hat er erst in Hamburg, dann in Münster studiert. Ihre erste Radioerfahrung hat sie bei ENERGY Bremen gemacht, danach bei Antenne Münster. Noch während ihres Studiums hat sie da bereits in der Morning Show moderiert. Nach einem Volontariat in Münster kam sie zurück nach Hamburg und zum NDR: erste bei N-JOY als Redakteurin, 2017 zu NDR 90,3.

Seit ein paar Monaten steht Eva auch für die 18 Uhr-Ausgabe des NDR Hamburg Journals vor der Kamera. "Das ist für mich als Radiokind noch ziemlich aufregend", sagt sie. Privat probiert Eva gerne neue Rezepte aus, "die dann natürlich nie so klappen, wie ich es geplant habe. Aber Hauptsache, am Ende schmeckt's!". Darüber hinaus findet man Eva joggend an der Elbe oder am Klavier. "Aber anders als bei Ulf verlangt mein Umfeld dann eher nach Kopfhörern als nach einer Zugabe."

