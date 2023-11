Hamburg am Morgen mit Ulf Ansorge & Eva Tanski Ulf Ansorge ist Morgen-Moderator bei NDR 90,3. Er führt derzeit mit Anne Adams an seiner Seite durch die Sendung, weil Eva Tanski in Elternzeit ist.

Schon als Kind hat Ulf Ansorge Radiosendungen auf Kassetten aufgenommen - und so gab es beim Thema Berufswunsch gar keine Frage. Nach dem Zivildienst hat er bereits während des Studiums beim NDR gejobbt - als Reporter, Redakteur und Moderator bei NDR 2. Legendär wurde Mitte der 90er-Jahre seine tägliche Comedy-Sendung "Kwatsch!".

Später hat er ein bisschen "private" Luft geschnuppert - Radio Hamburg, Klassik Radio und SAT.1 waren die nächsten beruflichen Stationen. Inzwischen ist er wieder zu Hause - und moderiert neben ganz viel NDR 90,3 auch das Hamburg Journal im NDR Fernsehen.

Musik ist für Ulf Ansorge das Größte. Er hat sogar eine klassische Klavier-Ausbildung und im Orchester die Oboe gespielt. Denn: "Musik begleitet uns durch unser Leben, und oft wissen wir bei einem Song noch ganz genau, was damals in unserem Leben passiert ist", sagt Ulf. Musik ist wichtig für uns Menschen - und deswegen gibt es den schönsten Musikmix der Stadt bei NDR 90,3.

Wetter und Verkehr am Morgen derzeit mit Anne Adams

An Ulfs Seite steht zur Zeit Anne Adams, denn Eva Tanski ist Mama geworden und in Elternzeit. Bis sie wieder da ist, liefert Anne die aktuellen Infos zu Wetter und Verkehr aus der Stadt. Wenn Anne nicht mit Ulf vor dem Mikro steht, ist sie häufig mit dem Ü-Wagen für Sie in der Stadt unterwegs oder fragt in den Stadtteilen für das Hamburg Journal nach Ihren Themen der Woche.