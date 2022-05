Hamburger Hafenkonzert: Hafenkapitän Jörg Pollmann verlässt die Brücke Stand: 27.05.2022 09:27 Uhr Der Hamburger Hafenkapitän Jörg Pollmann verabschiedet sich nach 28 Jahren in den Ruhestand. Im Hafenkonzert erzählt er von seiner Karriere und davon, was ihn bei seinem Abschied bewegt.

von Kerstin von Stürmer und Dietrich Lehmann

Am 31. Mai dieses Jahres ist es soweit: Kapitän Jörg Pollmann verlässt die Brücke und verabschiedet sich in den Ruhestand. 28 Jahre lang, seit 1994, war der drahtige Mann als Hafenkapitän im Hamburger Hafen für alles zuständig, was sich auf dem Wasser bewegt. Das heißt von Amts wegen, für die Sicherheit und Leichtigkeit des Schiffsverkehrs. In seiner Verantwortung lag die Steuerung des gesamten Verkehrsablauf von und nach Hamburg. Jörg Pollmann ist Chef von rund 75 Mitarbeitern, die rund 30.000 Schiffsbewegungen pro Jahr kontrollieren und steuern.

Die Seefahrt in die Wiege gelegt

Seine Heimat ist Ostfriesland. Dort, in Westrhauderfehn, wird Jörg Pollmann 1958 geboren. Seine Familie ist das, was man eine echte Seefahrerfamilie nennt. Sowohl mütterlicherseits als auch in der Familie seines Vaters sind alle zur See gefahren, sein Interesse für Schiffe und alles, was damit zusammenhängt, ist deshalb schon früh erwacht. Seine Eltern dagegen hatten andere Pläne für ihn: studieren sollte er oder vielleicht auch eine Banklehre machen. In den Ferien ging`s auf ein Küstenmotorschiff. Der Plan der Eltern: Abschreckung! Doch das ging gründlich daneben. Denn Jörg kam nach vier, fünf Wochen voller Begeisterung zurück.

Das Fernweh und die Neugier auf andere Länder

Nach dem Abitur stand nun das nautische Studium auf dem Plan. Danach ging`s auf See. Die erste Reise auf einem Stückgutschiffe der Bahn. Und mit vier, fünf Tagen in den Häfen. Das Fernweh und die Neugier auf andere Länder siegten über das Heimweh: 11 Monate am Stück blieb der junge Seemann an Bord. Von den Stückgutfrachtern ging es Mitte der 70er Jahre auf Containerschiffe. Ein fundamentaler Wandel in der Schifffahrt und auch für die Seeleute wie Jörg Pollmann. Heute sagt er, Schifffahrt war immer im Wandel, immer Veränderungen ausgesetzt.

Er ist ein Ostfriese. Er ist manchmal sehr stur. Er ist ehrlich, er ist offen. Er ist fachlich eine Granate und menschlich ebenso. Also ein toller Typ in jeder Beziehung. Andreas Brummermann, langjähriger Stellvertreter Pollmanns als Hamburger Hafenkapitän

Zurück an Land – der Familie wegen

Wie bei so vielen Seeleuten kommt auch bei dem jungen Jörg Pollmann die berufliche Veränderung mit der veränderten Familiensituation: Als sich der Nachwuchs ankündigt, überlegt er, wie es weitergehen soll. Er sucht sich einen Job an Land, im Hamburger Hafen bei der Firma Buss. Zukünftig koordiniert er in der Stauerei den Ablauf zwischen Kaibetrieb und dem Schiff. Be- und Entladung werden genau von ihm überwacht. Drei Jahre lang ist Pollmann Disponent, sagt heute, das habe ihm viel Spaß gemacht. Danach wird er Abteilungsleiter und noch mal zwei Jahre später Betriebsleiter - Chef von 250 Leuten.

Vom Betriebsleiter zum Hafenkapitän

Irgendwann wird dann in Hamburg nach einem neuen Hafenkapitän gesucht. Die entsprechenden Erfahrungen, den nautischen Background und die Führungserfahrung hat Pollmann – er bewirbt sich. Nach dem ersten Vorstellungsgespräch dann noch eins: beim Wirtschaftssenator! Dort, bei Erhard Rittershaus heißt es, man habe sich für ihn entschieden.Aus dem Seemann wird plötzlich ein Beamter. Eine zunächst für Jörg Pollmann ungewohnte Vorstellung. Das war 1994.

Der Hafen, die Elbe und die Rahmenbedingungen

Seit Beginn seiner Arbeit als Hafenkapitän hat sich viel verändert. Nicht nur in der Schifffahrt, auch in der Politik. Zunächst zur Schifffahrt: Die Frachter sind immer größer geworden. Für den Hafenkapitän heißt das, gemeinsam mit Lotsen und Nautikern in seinem Team genau zu schauen, welche Frachter bei welchem Wasserstand und welchem Wetter in den Hafen einlaufen dürfen. Sie müssen genau schauen, welchen Tiefgang ein Schiff hat und wie breit es ist. Und dann sind da noch die Binnenschiffe. Hamburg ist Deutschlands zweitgrößter Binnenschiff-Hafen. Auch hier ist der Hafenkapitän gefordert.

Frachter, Hafenfähren, Schiffe für Hafenrundfahrten und private Yachten – all das muss im Sinne eines unfallfreien Ablaufs koordiniert werden: Verkehrsplanung und -lenkung auf dem Wasser.

Er ist ein ruhiger, sachlicher Typ und auch das fundamentale Wissen über Hafen, über Schiffe. Das deckt sich natürlich auch mit dem, was ich für mich in Anspruch nehme. Und so waren das immer relativ tiefgreifende Gespräche, die wir miteinander geführt haben. Ob das über Hafenentwicklung, ob das über Schiffe, ob das über Marineschiffe, das hat immer sehr viel Spaß gemacht. Man muss allerdings auch anmerken: Er ist keiner, der sagt "Ich bin nur in der ersten Reihe - Hoppla, jetzt komm ich!" Frank Horch, ehem. Hamburger Wirtschafts- und Hafensenator

Wenn es richtig voll wird auf der Elbe

Eine besondere Herausforderung für den Hafenkapitän sind Hafengeburtstag, Cruise Days und andere, auch auf dem Wasser stattfindende Feste. Dann wird es richtig voll auf der Elbe. Aber Jörg Pollmann sorgt mit der ihm eigenen Ruhe und mit Sachkenntnis und Überblick dafür, dass der Trubel auf dem Wasser in der Regel unfallfrei über die Bühne geht.

Und dann sind da noch die politisch begründeten Veränderungen - Dinge wie ISPS, also die internationalen Anti-Terror-Regeln dazu. Seit 9/11 gelten in allen Häfen besondere Sicherheitsvorkehrungen, die der Hafenkapitän überwachen muss. Das kann und tut er nicht allein, dazu braucht es zum einen eine sehr gute und qualifizierte Crew, die das Ganze mit organisiert und überwacht und es braucht auch eine sehr moderne und hochwertige digitalisierte Technik. Im Hamburger Hafen gibt es eines der modernsten Verkehrsablauf-Zentren der Welt, ohne diese Technik würde das auch nicht funktionieren.

Aufhören, solange es noch Spaß macht!

Jetzt ist er 64 Jahre alt. Jörg Pollmann sagt, er habe zwar Ideen, aber noch keinen genauen Plan, was er jetzt macht. Seine Frau weiß auch noch nicht so richtig, was sie davon halten soll, dass er jetzt bald zuhause ist. Er hat diesen Entschluss, zu gehen, bewusst gefällt, wollte aufhören, solange es noch Spaß macht. Die Familie wird in Zukunft mehr von ihm haben. Und ganz sicher wird sein Rat in der einen oder anderen Expertenrunde gefragt sein.

