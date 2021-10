Feel Hamburg - Mittwoch bei NDR 90,3

Bei "Feel Hamburg" geht es um das Lebensgefühl in der Stadt: "Feel Hamburg" oder auch "Viel Hamburg". Das Wortspiel ist Programm. Daniel Kaiser und Britta Kehrhahn stellen die schönste Stadt der Welt in den Mittelpunkt. Wie sich Hamburg anfühlt, wie es erlebt wird, mit ganz vielen Gästen aus Hamburg. Das können Prominente sein aber auch Nachbarinnen und Nachbarn. Alle Gäste haben eines gemeinsam: Hamburg. Die aktuelle Folge von "Feel Hamburg" können Sie jeden Mittwoch ab 20 Uhr bei NDR 90,3 hören. Alle Folgen finden Sie auch im kostenfreien Podcast hier, in der NDR Hamburg App, in der ARD Audiothek und bei anderen Podcast-Anbietern.