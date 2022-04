Podcast "Feel Hamburg" mit dem Rockmusiker Achim Reichel Stand: 13.04.2022 05:00 Uhr Bei "Feel Hamburg" geht es um das Lebensgefühl in der Stadt - dieses Mal spricht Daniel Kaiser mit dem Rockmusiker Achim Reichel über seine Karriere, von den Anfängen im Star-Club, bis zur Gegenwart.

Wenn der Name eines Rockmusikers untrennbar mit Hamburg verbunden ist, dann ist es der von Achim Reichel. Mitten im Krieg vor den Toren Hamburgs, in Wentorf zur Welt gekommen, hat er praktisch sein gesamtes Leben in der Hansestadt verbracht und alle großen und kleinen musikalischen Revolutionen hier hautnah miterlebt. Egal ob Star-Club, Beatles, Hamburger Szene, Deutschrock, Achim Reichel kann als Zeitzeuge viele Geschichten erzählen.

Feel Hamburg: Achim Reichel - Rockmusiker Sendung: "Feel Hamburg" | 13.04.2022 | 05:00 Uhr | von Kaiser, Daniel 45 Min | Verfügbar bis 13.04.2023 Achim Reichel ist ein Hamburger Urgestein. Zusammen mit Daniel Kaiser blickt er zurück auf 60 Jahre Beatmusik in Hamburg.

Achim Reichel: "Gott sei Dank kam eine Gitarre dazwischen"

Bei "Feel Hamburg" blicken Daniel Kaiser und Achim Reichel auch zurück auf seine Anfänge mit der Band "The Rattles" im Star-Club, der am 13. April vor 60 Jahren eröffnet wurde. Dabei hatte der blonde Hamburger eine Musikerkarriere eigentlich gar nicht geplant. Im Podcast erzählt Achim Reichel deshalb auch von seiner Kellnerausbildung in einem Restaurant an den Landungsbrücken und davon, dass er eigentlich als Schiffssteward rund um die Welt reisen wollte.

"Feel Hamburg" - Podcast über das Lebensgefühl in der Stadt

"Feel Hamburg" oder auch "Viel Hamburg". Das Wortspiel ist Programm. Daniel Kaiser und Britta Kehrhahn, die diesen Podcast im wöchentlichen Wechsel moderieren, stellen damit die schönste Stadt der Welt in den Mittelpunkt. Wie sich Hamburg anfühlt, wie es erlebt wird, mit ganz vielen Gästen aus Hamburg. Das können Prominente sein aber auch Nachbarinnen und Nachbarn. Alle Gäste haben eines gemeinsam: Hamburg.

Weitere Informationen "Feel Hamburg" Britta Kehrhahn und Daniel Kaiser sprechen mit Menschen aus der Stadt, die etwas zu erzählen haben. mehr

Den kostenfreien Podcast "Feel Hamburg" finden Sie hier, in der NDR Hamburg App, in der ARD Audiothek und bei anderen Podcast-Anbietern. Die aktuelle Folge von "Feel Hamburg" können Sie auch jeden Mittwoch ab 20 Uhr bei NDR 90,3 hören.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | "Feel Hamburg" | 13.04.2022 | 20:00 Uhr