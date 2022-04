Podcast "Feel Hamburg" mit dem Comedian Atze Schröder Stand: 06.04.2022 05:00 Uhr Bei "Feel Hamburg" geht es um das Lebensgefühl in der Stadt - dieses Mal spricht Daniel Kaiser mit dem Comedian Atze Schröder, der gerade sein Buch "Blauäugig: Mein Leben als Atze Schröder" veröffentlicht hat.

Seine Karriere als Comedian begann hier bei uns in Hamburg. Atze Schröder machte seine ersten Bühnenerfahrungen auf der Bühne des Schmidt's. Und was eigentlich nur als ein kurzer Ausflug in die Welt der Gags und losen Sprüche sein sollte, hat sich zu einer Vollzeitbeschäftigung entwickelt. Die Figur des prolligen Sonnenbrillenträgers mit Minipli-Perücke ist seit mehr als zwanzig Jahren deutschlandweit bekannt und beliebt.

Feel Hamburg: Atze Schröder - Comedian Sendung: "Feel Hamburg" | 06.04.2022 | 05:00 Uhr | von Kaiser, Daniel 42 Min | Verfügbar bis 06.04.2023 Atze Schröder gehört zu den erfolgreichsten Comedians Deutschlands - und wird eigentlich in Nordrhein-Westfalen verortet. Tatsächlich lebt der Mann mit der blauen Pilotenbrille und der Lockenperücke schon seit einigen Jahren in Hamburg und liebt seine neue Heimatstadt. Mit Daniel Kaiser spricht Atze über seine Kindheit, die durch die Armut der Familie geprägt war und die Schuldgefühle seines Vaters, der als Soldat im zweiten Weltkrieg gedient hat.

Atze Schröder: Comedy ist wirklich harte Arbeit

Bei "Feel Hamburg" blickt Atze Schröder zurück auf diese erste Zeit im Schmidt's und dem Quatsch Comedy Club und erklärt, warum der Beruf des Humoristen so anstrengend sei. Ständig müsse man seine Figur weiter entwickeln, neue Themen finden und neue gesellschaftliche Strömungen aufgreifen. Das alles müsse man dann auch noch witzig auf die Bühne bringen.

Aber auch die lustigen und skurrilen Begebenheiten in seinem Alltag sind Thema bei "Feel Hamburg". Und Atze Schröder wird sehr ernsthaft, als er über seinen Vater spricht, der im zweiten Weltkrieg Soldat war.

"Feel Hamburg" - Podcast über das Lebensgefühl in der Stadt

"Feel Hamburg" oder auch "Viel Hamburg". Das Wortspiel ist Programm. Daniel Kaiser und Britta Kehrhahn, die diesen Podcast im wöchentlichen Wechsel moderieren, stellen damit die schönste Stadt der Welt in den Mittelpunkt. Wie sich Hamburg anfühlt, wie es erlebt wird, mit ganz vielen Gästen aus Hamburg. Das können Prominente sein aber auch Nachbarinnen und Nachbarn. Alle Gäste haben eines gemeinsam: Hamburg.

Weitere Informationen "Feel Hamburg" Britta Kehrhahn und Daniel Kaiser sprechen mit Menschen aus der Stadt, die etwas zu erzählen haben. mehr

Den kostenfreien Podcast "Feel Hamburg" finden Sie hier, in der NDR Hamburg App, in der ARD Audiothek und bei anderen Podcast-Anbietern. Die aktuelle Folge von "Feel Hamburg" können Sie auch jeden Mittwoch ab 20 Uhr bei NDR 90,3 hören.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | "Feel Hamburg" | 06.04.2022 | 20:00 Uhr