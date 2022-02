Podcast "Feel Hamburg" mit dem Chansonnier Tim Fischer Sendedatum: 23.02.2022 20:00 Uhr Bei "Feel Hamburg" geht es um das Lebensgefühl in der Stadt - mit dem Chansonnier und Schauspieler Tim Fischer.

Mit siebzehn Jahren beschloss der Teenager aus Hude in Niedersachsen, sein Glück als Schauspieler und Sänger in Hamburg zu versuchen. Schon kurze Zeit später konnte er seinen ersten großen Erfolg verbuchen - im Schmidt Theater auf der Reeperbahn - mit seinem Programm "Zarah ohne Kleid". In diesem Zwei-Personen--Stück treffen Zarah Leander und ihr Ehemann, der Jazzpianist Arne Hülphers, aufeinander. Die beiden trinken, streiten und singen zusammen. Bei "Feel Hamburg" erinnert sich Tim Fischer daran und an seine Anfänge in der legendären Tresenshow und als Büromitarbeiter im Ticketcenter des Schmidt Theaters.

Daniel Kaiser spricht mit dem Schauspieler über seine ersten Schritte auf die Bühne und seine Rollen, zum Beispiel als Zarah Leander.

Tim Fischer: St. Pauli hat mich sehr geprägt

Der Schauspieler bestätigt, was auch andere Künstler gerne erzählen: Die Künstler und Künstlerinnen, die in den Theatern auf der Reeperbahn auftreten, seien eine große Familie und passen aufeinander auf. Dadurch habe er viele intensive Freundschaften geknüpft und die Hilfe erfahren, die er benötigte, um sich weiter zu entwickeln. Dass er auf die Bühne musste, notfalls auch als Balletttänzer, wusste Tim Fischer schon immer. Aus diesem Grund hat er sich voller Überzeugung bereits mit fünfzehn Jahren in Hamburg an der Schauspielschule beworben - und ist nach Hause geschickt worden, mit der Begründung, dass er erst einmal erwachsen werden solle. Wie es dann für den jungen Mann weiterging, wie er den großen Georg Kreisler kennenlernte und woran Tim Fischer zurzeit gerade arbeitet ist ebenfalls bei "Feel Hamburg" zu hören.

"Feel Hamburg" - Podcast über das Lebensgefühl in der Stadt

"Feel Hamburg" oder auch "Viel Hamburg". Das Wortspiel ist Programm. Daniel Kaiser und Britta Kehrhahn, die diesen Podcast im wöchentlichen Wechsel moderieren, stellen damit die schönste Stadt der Welt in den Mittelpunkt. Wie sich Hamburg anfühlt, wie es erlebt wird, mit ganz vielen Gästen aus Hamburg. Das können Prominente sein aber auch Nachbarinnen und Nachbarn. Alle Gäste haben eines gemeinsam: Hamburg.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Feel Hamburg | 23.02.2022 | 20:00 Uhr