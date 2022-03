Podcast "Feel Hamburg" mit Dr. Johannes Wimmer Stand: 02.03.2022 05:00 Uhr Bei "Feel Hamburg" geht es um das Lebensgefühl in der Stadt - dieses Mal mit dem Arzt und Autor Dr. Johannes Wimmer aus Hamburg.

"Der Arzt macht Medizin für den Menschen und er muss menschlich bleiben." Nach dieser Philosophie handelt Dr. Johannes Wimmer und bringt mit seinen Internetvideos medizinisches Wissen in leicht verständlicher Form zu den Kranken und deren Angehörigen und Freunden. "Wenn man eine Diagnose hat, möchte man alles über die Krankheit wissen. Die Ärzte haben aber häufig wenig Zeit und / oder Interesse, um die Patienten detailliert aufzuklären. Die medizinische Fachliteratur ist auch einfach zu komplex," erläutert Dr. Wimmer bei "Feel Hamburg" seine Beweggründe. Was als Feierabend-Hobby begann, hat sich inzwischen zu einer Vollzeitbeschäftigung ausgewachsen, denn neben dem Erstellen von Medizinvideos tritt der sympathische Mediziner auch regelmäßig im Fernsehen auf. In seinen TV-Shows "Dr. Wimmer – Wissen ist die beste Medizin" oder "Dr. Wimmers Medizin-Quiz" vermittelt er Wissen auf unterhaltsame Art und Weise.

Feel Hamburg: Dr. Johannes Wimmer - Arzt und Autor Sendung: Feel Hamburg | 02.03.2022 | 05:00 Uhr | von Kehrhahn, Britta 40 Min | Verfügbar bis 02.03.2023 Britta Kehrhahn spricht mit dem, aus vielen Internetvideos bekannten Arzt Dr. Wimmer über sein Leben in Hamburg und erfährt, warum die moderne Medizin menschlicher werden muss.

Dr. Wimmer: "Bei mir läuft nicht alles rosig"

Bei "Feel Hamburg" geht es in dieser Folge aber nicht nur um medizinische Themen, Dr. Wimmer spricht auch über sehr persönliche Dinge, zum Beispiel wie er den Krebstod seiner kleinen Tochter verkraften musste und wie die Familie und die Freunde mit diesem Schicksal umgehen. Nach langen Diskussionen hatten sich Dr. Wimmer und seine Ehefrau Clara nämlich dazu entschlossen, ihren Schmerz und ihr Schicksal öffentlich zu machen und darüber zu sprechen. "Ich bin ja kein Schauspieler. Ich kann nicht rumlaufen und so tun, als sei nichts", sagt er. Dazu habe kein Mensch die Kraft und daran seien auch schon Menschen zerbrochen. Im Nachhinein hat sich dieser Schritt in die Öffentlichkeit auch als therapeutisch erwiesen, denn die Anteilnahme, die seine Familie dadurch erfahren habe, sei so überwältigend gewesen, dass sie dadurch die Kraft gefunden hätten, wieder optimistisch nach vorne zu blicken.

Hinweis der Redaktion: Das Gespräch wurde vor Beginn des Ukraine-Kriegs aufgezeichnet.

