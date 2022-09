"Feel Hamburg" mit der 'Eiskönigin' Sabrina Weckerlin Stand: 21.09.2022 05:00 Uhr Bei "Feel Hamburg" gibt Musicalstar Sabrina Weckerlin Einblicke in ihren Arbeitsalltag als Hauptdarstellerin im Musical "Die Eiskönigin". Sie erzählt von Enttäuschungen und beglückenden Momenten.

"Vor elf, zwölf Uhr braucht man mich nicht anzurufen, da spreche ich nicht", erzählt Sabrina Weckerlin, die zurzeit im Stage Theater im Hafen als Eiskönigin Elsa auf der Bühne steht. So schön diese Rolle auch sei, verlange sie doch hundertprozentigen Einsatz von der Darstellerin. Sie muss genau planen, wann sie was isst und den gesamten Körper immer gut trainieren. "Die Kostüme, die ich anhabe, sehen sehr leicht aus, sind aber wahnsinnig schwer, bis zu zwölf Kilo." Und in diesen schweren Kostümen muss Weckerlin dann auch noch tanzen und singen.

Mentale Stärke ist für Musicaldarsteller lebenswichtig

Nicht nur Körper und Stimme müssen diszipliniert in Schuss gehalten werden, sondern auch die Psyche. "Mein Job hat auch viel mit mentaler Stärke zu tun", sagt Weckerlin. Der Konkurrenzkampf, der Druck, die Ablehnungen, wahnsinnig viel Tränen und Schweiß - das könne man ihrer Meinung nach nur aushalten, wenn man wirklich für diesen Beruf brenne und eisenhart zu sich selber sei. "Mein Lebenslauf klingt natürlich, wenn man den liest, wahnsinnig wundervoll. Aber da sind natürlich tausend Sachen, die nicht geklappt haben", räumt Sabrina Weckerlin ein. Und diese enttäuschten Hoffnungen müssen verkraftet werden.

Aus einem Schwarzwalddorf nach Hamburg in die Großstadt

Diszipliniert und vielseitig begabt war die Sängerin schon als kleines Kind. Ballett- und Klarinettenunterricht, später auch eine Ausbildung in klassischem Gesang - da lag es nahe, dass Sabrina Weckerlin einem Aufruf bei Bravo TV folgte und sich bei der Joop van den Ende Academy in Hamburg bewarb. Hier erkannte man ihr großes Talent und bot ihr ein Stipendium an. Das bedeutete für die damals 17-Jährige das Ende der behüteten Kindheit in einem Städtchen mit "zwei Edekas und ganz vielen Kühen" und den Umzug in die Großstadt.

Bei "Feel Hamburg" im Gespräch mit Daniel Kaiser erzählt Sabrina Weckerlin auch, welchen Einfluss die Eltern auf ihren Werdegang hatten, wie die tägliche Routine im Theater abläuft, bis sich der Vorhang hebt und verrät, ob sie in diesem Beruf bis zum Rentenalter arbeiten möchte.

