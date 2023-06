"Feel Hamburg" mit dem Plattenboss und Scooter-Manager Jens Thele Stand: 07.06.2023 05:00 Uhr Was 1994 durch einen Zufall begann, ist der Anfang einer bis heute andauernden Karriere. "Scooter" hatte mit "Hyper Hyper" einen europaweiten Hit und Frontmann H. P. Baxxter wurde zum Star. Jens Thele, der Mann im Hintergrund, erzählt bei "Feel Hamburg" von der Entstehungsgeschichte.

Er ist eher der Kaufmann, die graue Eminenz, der Organisator und Ruhepol im Bandprojekt "Scooter" und von Anfang an dabei: Musikmanager und DJ Jens Thele. Damit nicht genug - Thele ist auch noch der Gründer und Geschäftsführer der Hamburger Schallplattenfirma Kontor Records.

Feel Hamburg: Jens Thele - Plattenboss und Scooter-Manager Sendung: "Feel Hamburg" | 07.06.2023 | 20:00 Uhr | von Kaiser, Daniel 44 Min | Verfügbar bis 06.06.2025 Wie konnte das Bandprojekt "Scooter" so erfolgreich werden? Was macht eigentlich ein Labelchef? Musikmanager Jens Thele erzählt es.

"Ich hatte H. P. bei der Schallplattenfirma getroffen. Wir hatten zusammengearbeitet im Telefonverkauf und haben uns da angefreundet. Ich war damals noch DJ und er war mit seiner Musikkarriere eigentlich durch und hatte über einen befreundeten Kollegen diesen Job im Büro bekommen", erinnert sich Jens Thele im Gespräch mit Daniel Kaiser an das erste Aufeinandertreffen der späteren "Scooter"-Gründer. Dann habe Thele eines Abends bei einer Party von Michael Ammer aufgelegt und H. P., der zufällig dabei war, habe sich das Mikrofon geschnappt "und die Leute ein bisschen animiert. Und da kam dann das "Hyper Hyper" und das wurde dann der Song und der Rest ist Geschichte".

Das Rampenlicht ist nichts für Thele

"Hyper Hyper" wurde ein europaweiter Hit und der weißblonde H. P. Baxxter ein Star. Jens Thele, der ebenfalls zu "Scooter" gehörte, wusste aber früh, dass er nicht für die große Bühne geschaffen ist und lieber im Hintergrund die Fäden zieht. "Es ist gut, dass auch jemand außerhalb dieser Käseglocke ist und von außen noch mal was sagen kann, wo man vielleicht sonst, wenn man in seiner Blase ist, gar nicht zugänglich wäre. Da geht es um konstruktive Kritik und darum, etwas von einem anderen Punkt zu sehen", erklärt der "Scooter"-Manager und glaubt, dass das auch der Grund dafür sei, dass "wir jetzt schon fast dreißig Jahre gemeinsam werkeln."

Kontor Records - eine Hamburger Institution

Durch seine kaufmännische Ausbildung, seine Erfahrungen als DJ und als "Scooter"-Manager hatte Jens Thele das notwendige Rüstzeug, um den Sprung in die Selbstständigkeit zu wagen und 1996 die Plattenfirma Kontor Records in Hamburg zu gründen. Im Bereich der Dance-Musik spielt das Label heute in der obersten Liga mit. Trotzdem hat der Musikmanager es nie in Erwägung gezogen, den Firmensitz wie so viele andere Medienkonzerne nach Berlin zu verlegen. "Ich fahre gerne nach Berlin, aber noch lieber fahre ich wieder zurück nach Hamburg", schmunzelt Thele und betont auch seine soziale Verantwortung. Seine Mitarbeiter seien von ihm persönlich ausgebildet worden und hier verwurzelt. Sie würden einen Umzug womöglich nicht mitmachen und auf sein "tolles Team" könne er nicht verzichten.

Alle Podcastfolgen Alle Podcastfolgen "Feel Hamburg" Britta Kehrhahn und Daniel Kaiser sprechen mit Menschen aus der Stadt, die etwas zu erzählen haben. mehr

Bei "Feel Hamburg" erzählt Jens Thele im Gespräch mit Daniel Kaiser auch von den Partynächten in der Diskothek "Trinity", seinem Job im Plattenladen "Traktor" und verrät, wo und wie die "Scooter"-Hits entstehen.

Den kostenfreien Podcast "Feel Hamburg" finden Sie hier, in der NDR Hamburg App, in der ARD Audiothek und bei anderen Podcast-Anbietern.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | "Feel Hamburg" | 07.06.2023 | 20:00 Uhr